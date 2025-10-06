La soap opera turca Forbidden Fruit continua la sua appassionante programmazione su Canale 5 alle 14:10, con una settimana, dal 6 al 10 ottobre 2025, ad alta tensione, ricca di intrighi e giochi di potere. I nuovi episodi, infatti, si concentrano sulla crescente distanza tra Zeynep e Alihan, mentre Yildiz si avvicina a scoprire un nuovo, diabolico inganno orchestrato da Ender. Nel frattempo, Halit cade in una trappola sospetta e l’ambiguo Kemal continua a muoversi nell’ombra, in attesa del momento giusto per colpire.

Forbidden Fruit 6–10 ottobre 2025, lunedì 6 ottobre

La settimana si apre con la crisi tra Zeynep e Alihan. Profondamente turbata e delusa dal suo comportamento, la giovane donna decide di prendere le distanze e di non rispondere più ai suoi messaggi. Nel frattempo, Yildiz nota uno strano cambiamento in Halit, che appare insolitamente euforico dopo aver ricevuto una proposta d’affari da un vecchio socio. Allo stesso tempo, Ender, sempre un passo avanti a tutti, incontra Kemal e gli propone un patto segreto per raggiungere i loro rispettivi scopi. Infine, Asuman, osservando la figlia Yildiz, sospetta che le stia nascondendo qualcosa di importante.

Puntata del martedì 7 ottobre

Alihan, frustrato dal silenzio di Zeynep, cerca in ogni modo di parlarle, ma lei continua a evitarlo, creando ulteriore tensione tra i due. Di conseguenza, Halit, completamente manipolato da Ender, firma un contratto cruciale senza leggerne attentamente le clausole, ignaro della trappola che gli è stata tesa. Poco dopo, Yildiz riceve una telefonata anonima che la mette in allarme, suggerendole di indagare sugli ultimi affari del marito. La giornata si conclude con un colpo di scena: Kemal si presenta alla Falcon Airlines con un’offerta d’affari, entrando prepotentemente nella vita lavorativa di Zeynep e Alihan.

Forbidden Fruit 6–10 ottobre 2025, mercoledì 8 ottobre

Grazie alla soffiata ricevuta, Yildiz scopre con orrore che Ender ha manipolato i documenti del contratto appena firmato da Halit. Decisa a smascherarla, la affronta a viso aperto, ma Ender, con la sua solita freddezza, nega tutto. Nel frattempo, Zeynep, esausta per i continui conflitti, confida all’amica Irem di voler lasciare l’azienda per allontanarsi definitivamente da Alihan. Quest’ultimo, sentendola sempre più distante, si sfoga con Hakan, che lo invita a riflettere sui suoi errori e a lottare per riconquistarla.

Puntata del giovedì 9 ottobre

Il piano di Ender inizia a dare i suoi frutti: Halit riceve la visita inaspettata di un ispettore fiscale, che gli notifica un’indagine per irregolarità. Yildiz cerca disperatamente di avvertirlo della trappola, ma lui, ancora accecato dalla rabbia nei suoi confronti, non le dà ascolto. Pertanto, Ender, sentendosi vicina alla vittoria, incontra Zerrin per discutere la prossima mossa della loro strategia. Da lontano, Kemal osserva attentamente ogni movimento di Yildiz, continuando il suo doppio gioco.

Forbidden Fruit 6–10 ottobre 2025, venerdì 10 ottobre

La settimana si conclude con un confronto esplosivo. Yildiz, stanca di non essere creduta, riesce finalmente a smascherare Ender davanti a Halit, mostrandogli le prove inconfutabili della manipolazione del contratto. Halit, furioso per essere stato ingannato, la minaccia di denunciarla e di rovinarla. Sul fronte sentimentale, Zeynep comunica ufficialmente ad Alihan di volersi prendere una pausa di riflessione, lasciandolo distrutto. La puntata si chiude con un nuovo mistero: Kemal riceve una chiamata che sembra legarlo a un piano ancora più grande e pericoloso.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in replica sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.