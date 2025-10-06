La decima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore prosegue la sua programmazione su Rai 1 alle 16:00, con una settimana, dal 6 al 10 ottobre 2025, densa di intrighi e decisioni cruciali. Infatti, Adelaide si troverà a valutare la proposta di trasferirsi con Marcello, mentre un inaspettato Tancredi proteggerà Barbieri da un piano di Umberto. Allo stesso tempo, Ettore presenterà una nuova collezione ispirata a un evento astronomico, e per Salvo ed Elvira arriverà il momento di lasciare Milano.

Il Paradiso delle Signore 6–10 ottobre 2025, lunedì 6 ottobre

La settimana si apre con un gesto sorprendente da parte di Tancredi. L’uomo scopre che Umberto è in possesso di alcune foto compromettenti che ritraggono Marcello e Rosa in atteggiamenti intimi. Per evitare che Guarnieri le usi per ferire Adelaide, decide di anticiparlo e consegna le foto direttamente a Barbieri, mettendolo in guardia. Nel frattempo, Roberto, dopo l’intervista saltata con Margherita Hack, cerca disperatamente una nuova figura femminile di spicco da intervistare per il Paradiso Market. Infine, Enrico, dopo una profonda riflessione, comunica a Di Meo di non poter accettare il patto che gli ha proposto, una decisione che mette a serio rischio la sua carriera da chirurgo.

Puntata di martedì 7 ottobre

Marcello, desideroso di costruire un futuro con Adelaide lontano da Villa Guarnieri, trova un magnifico attico nel centro di Milano e le propone di andare a vivere insieme. La Contessa, tuttavia, appare destabilizzata da una decisione così importante e chiede consiglio alle sue nipotI, Marta e Odile. Al Paradiso, intanto, la redazione si divide sulla proposta di Tancredi, che si offre di usare le sue conoscenze per recuperare l’intervista con Margherita Hack. La giornata si conclude con un annuncio agrodolce: Salvo ed Elvira comunicano ufficialmente ai loro amici il loro imminente trasferimento in Liguria.

Il Paradiso delle Signore 6–10 ottobre 2025, mercoledì 8 ottobre

Una ventata di novità arriva al Paradiso con l’arrivo di Johnny, il cugino americano di Delia, che con il suo fascino e la sua esuberanza porta scompiglio ed entusiasmo tra le Veneri. Persino Irene, inizialmente infastidita dalla sua presenza, sembra incuriosita dal nuovo arrivato. Nel frattempo, Enrico, spinto dalla necessità, fa un passo indietro e comunica a Di Meo di aver accettato il suo accordo, potendo così riprendere servizio in ospedale. La giornata si conclude con Adelaide che, a sorpresa, comunica alla famiglia che andrà a visitare l’attico con Marcello, una notizia che sconcerta Umberto e turba profondamente Odile.

Puntata del giovedì 9 ottobre

Un imprevisto per Salvo riguardo alla vendita della caffetteria potrebbe trasformarsi in un’opportunità inaspettata per Ciro, che inizia a valutare seriamente l’idea di acquistare le quote del bar. Per farlo, però, è costretto a chiedere un prestito. Grazie all’intervento di Tancredi, l’intervista con Margherita Hack si conclude con successo e si trasforma in un invito a cena per Rosa e lo stesso Tancredi, che si ritrovano a trascorrere del tempo insieme, riaccendendo una vecchia fiamma.

Il Paradiso delle Signore 6–10 ottobre 2025, venerdì 10 ottobre

La settimana si chiude con un evento speciale. La celebre astrofisica invita tutte le Veneri all’Osservatorio di Brera per assistere a una spettacolare eclissi lunare. Caterina, però, deve prima convincere suo padre a darle il permesso di partecipare. Ispirato dall’evento astronomico, Ettore presenta a Umberto una nuova, audace idea per la collezione della GMM, una proposta che sorprende positivamente anche Odile. Infine, Di Meo, mantenendo la sua promessa, si impegna a mettere Enrico in contatto con un rinomato chirurgo svizzero per la sua mano.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in replica sulla piattaforma streaming RaiPlay.