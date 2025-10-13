La soap turca Forbidden Fruit prosegue la sua programmazione su Canale 5 alle 14:10, con una settimana, dal 13 al 17 ottobre 2025, che si preannuncia esplosiva. Infatti, i nuovi episodi vedranno Yildiz prendere le distanze da Kemal, mentre Halit, sempre più autoritario, imporrà a Zehra di sposarsi entro due giorni. Nel frattempo, Zeynep proverà a concedersi una serata romantica con Dündar, ma l’ombra di Alihan rovinerà tutto. Allo stesso tempo, Ender continuerà a tessere la sua tela, portando avanti un piano meticoloso per distruggere Halit.

Forbidden Fruit 13–17 ottobre 2025, lunedì 13 ottobre

La settimana si apre con Yildiz che prende una decisione drastica. Delusa e ferita dal cambiamento di Kemal, che percepisce sempre più freddo e calcolatore, decide di troncare ogni rapporto con lui, mettendo un punto definitivo al loro legame. Nel frattempo, la tensione sale in casa Argun. Zehra, terrorizzata dall’idea di un matrimonio affrettato, cerca di guadagnare tempo per organizzare le nozze. Tuttavia, suo padre Halit si mostra irremovibile e, in un impeto di rabbia, le impone che la cerimonia si celebri entro due giorni. Allo stesso tempo, Ender, nell’ombra, prosegue con il suo piano per screditare Halit agli occhi del mondo degli affari.

Puntata del martedì 14 ottobre

La serata di Zeynep, che sperava in un momento romantico con il suo nuovo corteggiatore Dündar, si trasforma in un incubo. Infatti, l’atmosfera della loro cena viene completamente rovinata dall’arrivo improvviso di Alihan, che, per sabotare l’incontro, si presenta con Hakan, Irem, Caner ed Emir, trasformando un appuntamento a due in una caotica uscita di gruppo. Di conseguenza, Alihan, visibilmente infastidito dalla vicinanza tra Zeynep e Dündar, passa tutta la sera a lanciare frecciatine. Intanto, Halit riceve una proposta d’affari da un vecchio socio, ignaro che si tratti di una mossa orchestrata da Ender.

Forbidden Fruit 13–17 ottobre 2025, mercoledì 15 ottobre

Il giorno dopo, Zeynep, stanca dei suoi giochi, affronta Alihan a viso duro, accusandolo di essere immaturo e possessivo. Yildiz, insospettita da alcune mosse finanziarie, scopre che Ender ha manipolato dei documenti importanti. Pertanto, decide di indagare per smascherarla e proteggere il patrimonio di Halit. Kemal, vedendo Zehra disperata, cerca di convincerla a non cedere alle pressioni del padre e a lottare per la sua felicità. Tuttavia, Halit si mostra ancora una volta irremovibile.

Puntata del giovedì 16 ottobre

Ender incontra Zerrin per definire i dettagli della loro strategia comune contro Halit, un’alleanza che si fa sempre più pericolosa. Yildiz riceve una telefonata anonima che la avverte di un imminente pericolo, mettendola in grande allarme. In un momento di vulnerabilità, Alihan confida all’amico Hakan di essere ancora perdutamente innamorato di Zeynep e di non sopportare l’idea di perderla. Infine, Zehra, confusa, si confronta di nuovo con Kemal.

Forbidden Fruit 13–17 ottobre 2025, venerdì 17 ottobre

La settimana si chiude con un’esplosione di gelosia. Halit, manipolato da una soffiata, scopre che Yildiz e Kemal si sono visti di nascosto. Furioso e accecato dalla rabbia, affronta entrambi, minacciando conseguenze gravissime. Zeynep, intanto, riceve una proposta importante da Dündar, ma il suo cuore è ancora combattuto e non sa cosa fare. Ender, infine, festeggia un nuovo, importante successo nel suo piano di vendetta contro Halit, che sembra ormai a un passo dal crollo finanziario e personale.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in replica sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.