La decima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore prosegue la sua messa in onda su Rai 1 alle 16:00, con una settimana, dal 13 al 17 ottobre 2025, carica di eventi drammatici e decisioni cruciali. Infatti, al centro della narrazione troviamo un’aggressione che coinvolge Rosa e vede Marcello intervenire eroicamente, un evento che cambierà gli equilibri. Nel frattempo, fervono i preparativi per le nozze di Adelaide, ma il mistero che avvolge Ettore e l’ansia di Caterina per il fidanzato scomparso gettano ombre sulla felicità generale.

Il Paradiso delle Signore 13–17 ottobre 2025, lunedì 13 ottobre

La settimana si apre in un clima di apparente festa. Adelaide, infatti, prova il suo abito da sposa sotto lo sguardo emozionato di Marta e Odile. Tuttavia, l’atmosfera gioiosa viene subito incrinata da una confidenza preoccupante: Odile rivela alla cugina di aver ricevuto una telefonata inquietante da Ettore, che con le sue parole evasive sembra nascondere qualcosa di grave. Parallelamente, cresce l’ansia di Caterina, che non ha più notizie del suo fidanzato da troppo tempo. Intanto, alla Caffetteria, Mimmo, vedendo Ciro in difficoltà, si offre di aiutarlo a cercare un nuovo cameriere.

Puntata del martedì 14 ottobre

Le questioni economiche e professionali tornano al centro della scena. Salvo e Marcello discutono animatamente della possibile cessione delle quote della Caffetteria, un passo che segnerebbe la fine di un’era. Nel frattempo, Tancredi valuta se aiutare economicamente Roberto per salvare l’ambizioso progetto editoriale del Paradiso Donna, una mossa che potrebbe nascondere un secondo fine. Allo stesso tempo, Johnny riceve una proposta di lavoro allettante che potrebbe convincerlo a rimandare la sua partenza da Milano. Infine, Rosa riceve un invito per un importante evento letterario, un’occasione che, a sua insaputa, si rivelerà cruciale per il suo destino.

Il Paradiso delle Signore 13–17 ottobre 2025, mercoledì 15 ottobre

La tensione continua a salire. Adelaide riceve una visita inaspettata da Tancredi, che le propone un accordo editoriale che potrebbe rafforzare la loro alleanza. Marcello, intanto, si confronta con Rosa, notando in lei un turbamento che la ragazza non riesce a spiegare. Di conseguenza, la sua preoccupazione per lei aumenta. Odile, sempre più inquieta, cerca di capire cosa nasconda Ettore, ma lui continua a evitare ogni confronto diretto. Infine, Caterina riceve una lettera misteriosa che, invece di rassicurarla, la getta in un’ansia ancora più profonda.

Puntata del giovedì 16 ottobre

La settimana raggiunge il suo culmine drammatico. Mentre cammina per strada, uno sconosciuto avvicina Rosa e tenta di aggredirla. Fortunatamente, Marcello, che si trova nei paraggi, interviene con coraggio e riesce a salvarla, ma la ragazza, sotto shock, finisce in ospedale. La notizia dell’aggressione sconvolge tutti al Paradiso. Adelaide, in particolare, è sconvolta e si precipita in ospedale da Rosa, sentendosi in qualche modo responsabile. Tancredi si mostra molto premuroso nei confronti della ragazza, un atteggiamento che confonde Rosa e insospettisce Marcello.

Il Paradiso delle Signore 13–17 ottobre 2025, venerdì 17 ottobre

La settimana si chiude all’insegna delle conseguenze. Marcello, sempre più legato a Rosa, veglia su di lei in ospedale, dimostrandole tutto il suo affetto. L’evento traumatico spinge Adelaide a una profonda riflessione sulla proposta di Tancredi e sul suo imminente futuro con Marcello. Intanto, Odile riceve un messaggio da Ettore che cambia completamente le carte in tavola, rivelando una parte della verità. Infine, Caterina, grazie alla lettera, scopre che il suo fidanzato è stato visto a Roma, una pista che le dà una nuova speranza e una direzione per le sue ricerche.

