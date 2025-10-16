The Diplomat 3 è la tanto attesa terza stagione della serie tv creata da Debora Cahn, disponibile in streaming su Netflix a partire dal 16 ottobre 2025. Dopo il successo delle prime due stagioni, la serie torna con una posta in gioco ancora più alta. Infatti, ritroviamo Keri Russell nei panni dell’ambasciatrice Kate Wyler, questa volta alle prese non solo con una crisi internazionale senza precedenti, ma anche con una scalata al potere che la mette in rotta di collisione con il suo stesso, ambiguo marito.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Diplomat 3

Debora Cahn firma la regia e la produzione esecutiva, attraverso Netflix Studios e Wanderlust Productions. La serie ambienta la sua intricata trama tra Londra, Washington D.C. e New York. I protagonisti principali sono:

Keri Russell interpreta l’ambasciatrice Kate Wyler.

interpreta l’ambasciatrice Kate Wyler. Rufus Sewell nel ruolo di suo marito, Hal Wyler.

nel ruolo di suo marito, Hal Wyler. Allison Janney interpreta la nuova Presidente Grace Penn.

interpreta la nuova Presidente Grace Penn. Completano il cast David Gyasi e Ali Ahn.

Dove è stata girata?

La produzione ha girato la terza stagione tra Londra, New York e Washington D.C., con scene aggiuntive ambientate a Parigi e Bruxelles per rappresentare le sedi diplomatiche europee. Le riprese si sono svolte tra marzo e luglio 2025, utilizzando sia location reali che gli studi di Shepperton a Londra e i Silvercup Studios a New York.

Trama della serie tv The Diplomat 3

La stagione si apre all’indomani della morte improvvisa del Presidente Rayburn, un evento che ha gettato gli Stati Uniti nel caos. Di conseguenza, la sua vice, Grace Penn (Allison Janney), assume la guida della nazione, trovandosi a gestire un vuoto di potere estremamente pericoloso. In questo clima di incertezza, Kate Wyler, ambasciatrice americana nel Regno Unito, si ritrova catapultata in un intricato gioco di potere. Infatti, sospetta che suo marito Hal Wyler (Rufus Sewell), con le sue manovre segrete, possa aver avuto un ruolo indiretto nella crisi che ha portato alla morte del presidente.

Pertanto, mentre le tensioni internazionali con la Russia e l’Iran minacciano di esplodere, Kate deve affrontare un dilemma straziante. Da un lato, la nuova Presidente Penn le offre la possibilità di candidarsi alla vicepresidenza, una posizione che le darebbe un potere immenso. Dall’altro, il suo istinto la spinge a smascherare un complotto che sembra coinvolgere i vertici della diplomazia mondiale e, forse, suo marito. Di conseguenza, la stagione è dominata da alleanze instabili, tradimenti personali e scelte morali estreme, con Kate costretta a decidere di chi fidarsi in un mondo dove tutti sembrano avere un secondo fine.

Spoiler finale

Nel finale di stagione, dopo un’indagine personale che la porta sull’orlo del baratro, Kate scopre la verità. Hal ha effettivamente agito nell’ombra, ma il suo obiettivo non era il potere, bensì proteggerla da una minaccia interna. Tuttavia, le sue azioni, per quanto ben intenzionate, hanno irrimediabilmente compromesso la sicurezza nazionale. Messa di fronte a una scelta definitiva, la Presidente Grace Penn le offre ufficialmente la vicepresidenza. Ma, in un colpo di scena, Kate rifiuta, scegliendo di restare ambasciatrice e di riaffermare il valore della diplomazia sulla politica di palazzo. La stagione si chiude con un’immagine potente: Kate lascia Downing Street da sola, sotto una pioggia battente, mentre una telefonata la informa che un nuovo, terrificante conflitto si profila all’orizzonte.

Cast completo della serie tv The Diplomat 3

Il cast conferma i protagonisti amati delle stagioni precedenti e introduce nuovi, importanti volti nel complesso scacchiere della diplomazia globale.