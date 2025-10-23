La serie hanno girato interamente nel Regno Unito , esplorando Manchester , Liverpool e Londra . Le riprese hanno sfruttato ospedali dismessi, quartieri residenziali e studi cinematografici. Le location **creano** un’atmosfera claustrofobica e sospesa, dove **si fondono** realtà e allucinazione.

La regia porta la firma di Hans Herbots . Si occupano della produzione Quay Street Productions e Amazon MGM Studios , in associazione con Final Twist Productions . La serie ambientano il suo mistero nel Regno Unito , in particolare tra Manchester , Liverpool e Londra . Gli interni hanno girato negli studi britannici.

Trama della serie tv Lazarus di Harlan Coben

Joel “Laz” Lazarus, uno psichiatra forense di successo, torna nella sua casa di famiglia a seguito del presunto suicidio del padre, anch’egli stimato medico. Non appena arriva, Laz comincia a subire la persecuzione di visioni inquietanti che mostrano pazienti deceduti. Contemporaneamente, **riscopre** i dolorosi ricordi della sorella gemella Sutton, che qualcuno ha assassinato 25 anni prima. Mentre Laz **cerca** di scoprire la verità dietro la morte del padre, si ritrova involontariamente coinvolto in una serie di cold case irrisolti. Inoltre, scopre l’esistenza di un complotto che minaccia seriamente la sua sanità mentale. Perciò, la serie alterna con ritmo serrato indagine, profonda introspezione e suspense psicologica, mantenendo sempre un tono cupo e destabilizzante. Quindi, la sua ricerca diventa un pericoloso viaggio nella memoria e nella paranoia.

Spoiler finale

Nel finale, Laz raggiunge una sconvolgente verità: scopre che il padre non ha compiuto un suicidio, ma un ex paziente ha ucciso l’uomo. In aggiunta, **emerge** che la morte di Sutton ha un collegamento con un esperimento psichiatrico che hanno condotto anni prima. Laz affronta il colpevole in un confronto finale brutale che lo lascia emotivamente distrutto. Infine, la serie si conclude con Laz che abbandona la professione e si trasferisce in una casa isolata, dove continua a percepire la presenza di Sutton. Questo dettaglio lascia aperto il dubbio tra puro trauma psicologico e un vero fenomeno paranormale.