Lazarus di Harlan Coben Prime Video
Soap e serie tv

Lazarus di Harlan Coben: trama, cast, finale, dove è girato la serie tv in onda su Prime Video

Stefano Della Felce
23 Ottobre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti
Lazarus di Harlan Coben è una miniserie originale, disponibile su Prime Video. Comprende sei episodi e nasce dalla collaborazione creativa tra Harlan Coben e Danny Brocklehurst. Non deriva da un romanzo, ma da un soggetto interamente originale. La serie mescola con maestria thriller psicologico, crime e venature horror, **costruendo** atmosfere cupe e ricche di colpi di scena.

Il cast principale di Lazarus di Harlan Coben, con Sam Claflin e Bill Nighy in primo piano.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Lazarus di Harlan Coben

La regia porta la firma di Hans Herbots. Si occupano della produzione Quay Street Productions e Amazon MGM Studios, in associazione con Final Twist Productions. La serie ambientano il suo mistero nel Regno Unito, in particolare tra Manchester, Liverpool e Londra. Gli interni hanno girato negli studi britannici.

I protagonisti principali sono:

  • Sam Claflin: Joel “Laz” Lazarus
  • Bill Nighy: Dr. Jonathan Lazarus (padre)
  • Eloise Little: Sutton Lazarus (sorella gemella)
  • Alexandra Roach: collega psichiatra
  • David Fynn: detective
  • Karla Crome: giornalista investigativa
  • Kate Ashfield: madre di Sutton
  • Jack Deam: Arlo Jones (paziente disturbato)

Dove è stata girata?

La serie hanno girato interamente nel Regno Unito, esplorando Manchester, Liverpool e Londra. Le riprese hanno sfruttato ospedali dismessi, quartieri residenziali e studi cinematografici. Le location **creano** un’atmosfera claustrofobica e sospesa, dove **si fondono** realtà e allucinazione.

Immagine di un ambiente urbano del Regno Unito, suggerendo una delle location principali della serie Lazarus.

Trama della serie tv Lazarus di Harlan Coben

Joel “Laz” Lazarus, uno psichiatra forense di successo, torna nella sua casa di famiglia a seguito del presunto suicidio del padre, anch’egli stimato medico. Non appena arriva, Laz comincia a subire la persecuzione di visioni inquietanti che mostrano pazienti deceduti. Contemporaneamente, **riscopre** i dolorosi ricordi della sorella gemella Sutton, che qualcuno ha assassinato 25 anni prima. Mentre Laz **cerca** di scoprire la verità dietro la morte del padre, si ritrova involontariamente coinvolto in una serie di cold case irrisolti. Inoltre, scopre l’esistenza di un complotto che minaccia seriamente la sua sanità mentale. Perciò, la serie alterna con ritmo serrato indagine, profonda introspezione e suspense psicologica, mantenendo sempre un tono cupo e destabilizzante. Quindi, la sua ricerca diventa un pericoloso viaggio nella memoria e nella paranoia.

Spoiler finale

Nel finale, Laz raggiunge una sconvolgente verità: scopre che il padre non ha compiuto un suicidio, ma un ex paziente ha ucciso l’uomo. In aggiunta, **emerge** che la morte di Sutton ha un collegamento con un esperimento psichiatrico che hanno condotto anni prima. Laz affronta il colpevole in un confronto finale brutale che lo lascia emotivamente distrutto. Infine, la serie si conclude con Laz che abbandona la professione e si trasferisce in una casa isolata, dove continua a percepire la presenza di Sutton. Questo dettaglio lascia aperto il dubbio tra puro trauma psicologico e un vero fenomeno paranormale.

Scena finale di Lazarus che mostra Joel Lazarus in piedi davanti a una finestra in una casa isolata, l'atmosfera è tesa.

Cast completo della serie tv Lazarus di Harlan Coben

Il cast unisce interpreti britannici di alto profilo e volti emergenti del thriller europeo, garantendo una recitazione intensa e credibile.

  • Sam Claflin: Joel “Laz” Lazarus
  • Bill Nighy: Dr. Jonathan Lazarus
  • Eloise Little: Sutton Lazarus
  • Alexandra Roach: collega psichiatra
  • David Fynn: detective
  • Karla Crome: giornalista investigativa
  • Kate Ashfield: madre di Sutton
  • Jack Deam: Arlo Jones

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Stefano Della Felce

Sono un grande appassionato di tv, seguo di tutto indistintamente, amo i dibattiti politici ed i programmi di informazione, ma non disdegno il gossip.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.