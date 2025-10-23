Giovedì 23 ottobre, su Rai 1, è in onda la prima puntata di Noi del Rione Sanità. La fiction con protagonista Carmine Recano prende il via alle ore 21:25 circa.

Noi del Rione Sanità prima puntata, regista e dove è girata

Co-prodotta da Mad Entertainment e da Rai Fiction, la produzione è ispirata all’omonimo libro scritto da Don Antonio Loffredo. Proprio alla sua storia è ispirata la sceneggiatura, scritta da Salvatore Basile, Angelo Petrella e Benedetta Gargano.

La regia della fiction è firmata da Luca Miniero. Le riprese si sono svolte in Campania, concentrandosi soprattutto a Napoli, dove è ambientata anche la trama. Essa è articolata in tre puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del giovedì.

Noi del Rione Sanità prima puntata, la trama

Don Giuseppe Santoro, protagonista di Noi del Rione Sanità, deve cambiare vita: è costretto a lasciare l’incarico al carcere di Poggioreale, dopo che alcuni detenuti sono riusciti ad evadere durante una trasferta organizzata da lui per avviare un progetto di reinserimento sociale.

Il parroco, così, è destinato alla Curia del Rione Sanità, dove si trova immediatamente costretto a fare i conti con un contesto molto difficile e delicato. I più in difficoltà sono soprattutto i giovani, che devono fare i conti con le piaghe della malavita e della dispersione scolastica, che rendono molto difficili qualsiasi prospettiva di riscatto sociale.

Don Giuseppe è determinato a cambiare la situazione e queste sue volontà lo mettono subito in contrapposizione con Mariano, il boss del quartiere. Per sfidarlo, il protagonista celebra il funerale di un ragazzo ucciso dalla malavita sul sagrato della chiesa del Monacone.

Don Giuseppe ritrova una vecchia conoscenza

In Noi del Rione Sanità, il parroco ritrova una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Manuela, ex fidanzata di quando era ragazzo, oramai divenuta mamma della piccola Matilde ma ancora ferita per quel che è accaduto venti anni prima. Intanto, il protagonista tenta di aumentare il legame all’interno del quartiere in vista del Natale, ma un terribile delitto di mafia compromette il clima all’interno del Rione.

Noi del Rione Sanità prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Noi del Rione Sanità, fiction al via su Rai 1 dal 23 ottobre e fruibile in streaming su Rai Play.