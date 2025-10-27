La settimana di Forbidden Fruit, l’avvincente soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14:10, si preannuncia carica di intrighi e tensioni emotive con gli episodi inediti, in programma dal 27 al 31 ottobre 2025. La maestra della manipolazione, Ender, metterà in atto un piano diabolico per minare la stabilità di Zehra, facendole credere che tra suo marito Kemal e la giovane Irem ci sia una relazione segreta. Parallelamente, una notizia luttuosa sconvolgerà profondamente Halit, costringendolo a fare i conti con il suo passato, mentre Zeynep, determinata a riconquistare l’attenzione di Alihan, architettarà una audace messinscena con l’inconsapevole Dündar.

Forbidden Fruit 27–31 ottobre 2025, lunedì 27 ottobre

La settimana si apre con Ender che, con la subdola complicità di Yildiz, tesse la sua tela. Le due invitano Zehra a una festa esclusiva organizzata dalla famiglia Aydin, ma dietro il gesto amichevole si nasconde un piano crudele: creare l’illusione di una relazione clandestina tra Kemal e Irem per distruggere il loro matrimonio. Nel frattempo, un’ombra cala sulla famiglia Argun: Halit riceve la notizia devastante della morte del suo caro amico d’infanzia, Tuncer Karaduman. Questo evento inaspettato lo scuote profondamente, costringendolo a un’amara riflessione sulla mortalità e sui legami del passato.

Puntata del martedì 28 ottobre

Non contenta di seminare zizzania, Ender sferra un altro attacco, questa volta legale: avvia le pratiche per chiedere l’affidamento esclusivo del figlio Erim, una mossa calcolata per destabilizzare Halit e scatenare nuove tensioni familiari. Intanto, suo fratello Caner la informa che Zeynep ha iniziato a frequentare Dündar. Ender, però, intuisce subito che si tratta di una messinscena architettata da Zeynep per far ingelosire Alihan. Nel frattempo, Halit appare sempre più cupo e turbato, ancora scosso dalla perdita dell’amico Tuncer e ignaro delle trame che si consumano intorno a lui.

Forbidden Fruit 27–31 ottobre 2025, mercoledì 29 ottobre

Il piano di Ender entra nel vivo durante la festa. Con gli occhi pieni di sospetto, Zehra sorprende Irem mentre infila furtivamente un biglietto nella tasca della giacca di Kemal. Poco dopo, il foglietto sparisce misteriosamente, alimentando i dubbi e la paranoia di Zehra. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Ender, che si avvicina a lei con fare consolatorio, ma in realtà non fa altro che nutrire le sue paure, spingendola a un gesto estremo: pedinare il marito per scoprire la verità.

Puntata del giovedì 30 ottobre

Anche la messinscena di Zeynep inizia a dare i suoi frutti. La sua finta relazione con Dündar prosegue, e Alihan, come previsto, mostra i primi, inequivocabili segni di gelosia, osservandoli a distanza con fastidio. Yildiz, complice di Zeynep, la sostiene nel suo piano, ma al tempo stesso la mette in guardia: sta giocando con il fuoco e la situazione potrebbe facilmente sfuggirle di mano. Nel frattempo, Halit, seppur distratto dai suoi pensieri, inizia a percepire la crescente tensione tra sua figlia Zehra e Kemal, cercando di capire cosa stia succedendo.

Forbidden Fruit 27–31 ottobre 2025, venerdì 31 ottobre

La settimana si conclude con una serie di confronti esplosivi. Zehra, ormai convinta del tradimento, affronta duramente Kemal, che nega con forza ogni coinvolgimento con Irem, ma le sue parole cadono nel vuoto. Ender, osservando la scena da lontano, festeggia in silenzio il successo del suo diabolico piano. Nel frattempo, Alihan, stanco di assistere alla farsa, cerca un confronto diretto con Zeynep per chiederle spiegazioni, ma lei, fredda e determinata, lo respinge. Infine, Halit riceve una proposta d’affari complessa che lo mette in grande difficoltà, aggiungendo un’ulteriore preoccupazione alla sua vita già turbolenta.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Tutte le puntate sono inoltre disponibili per la visione in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.