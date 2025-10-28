Il crudo crime-thriller Mayor of Kingstown 4, creato dalle menti di Taylor Sheridan e Hugh Dillon, torna con la sua attesissima quarta stagione su Paramount+. La piattaforma streaming ha infatti rilasciato il primo episodio il 26 ottobre 2025, preparando il terreno per nuovi capitoli settimanali che promettono di spingere ancora più a fondo l’esplorazione delle complesse dinamiche di potere. La serie continua a indagare le tensioni tra polizia, criminalità organizzata e il brutale sistema carcerario nella fittizia e desolata città di Kingstown, Michigan.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Mayor of Kingstown 4

Registi come Ben Richardson e Guy Ferland firmano la direzione dei nuovi episodi, mantenendo l’estetica cupa e realistica che caratterizza la serie. Le case di produzione 101 Studios e Paramount Television Studios curano un progetto di altissimo livello, ambientato in Michigan ma girato principalmente in Canada. Il cast di questa stagione si arricchisce di nuove, importanti figure, affiancando lo storico protagonista Jeremy Renner, che torna a interpretare Mike McLusky. Tra le new entry spiccano infatti Edie Falco, nel ruolo della nuova e intransigente direttrice della prigione, e Lennie James, che interpreta un pericoloso gangster.

Dove è stata girata?

Per ricreare le atmosfere desolate della città di Kingstown, la produzione ha scelto di girare in diverse location dell’Ontario, in Canada, tra le città di Kingston, Toronto e Hamilton. Gli interni sono stati meticolosamente ricostruiti presso i Cinespace Film Studios, mentre per le cruciali scene carcerarie la produzione ha utilizzato vere ex strutture penitenziarie canadesi. Questo conferisce un’autenticità quasi documentaristica alle sequenze. Le riprese della quarta stagione si sono svolte in un arco di tempo che va da marzo a luglio 2025, garantendo la continuità stilistica e visiva della serie.

Trama della serie tv Mayor of Kingstown 4

La quarta stagione si apre in un clima di caos e incertezza, poiché il crollo della mafia russa ha lasciato un pericoloso vuoto di potere in città. Di conseguenza, Mike McLusky, il mediatore non ufficiale tra gang, polizia e detenuti, si trova ad affrontare una situazione ancora più esplosiva. Infatti, nuovi e spietati attori criminali cercano di conquistare il territorio, mentre l’amministrazione penitenziaria subisce uno scossone con l’insediamento della nuova direttrice Nina Hobbs. Quest’ultima, interpretata da una formidabile Edie Falco, è una donna di sani principi che rifiuta ogni compromesso, minacciando di smantellare il fragile sistema di equilibri che Mike ha costruito. Parallelamente, la situazione personale di Mike si complica drammaticamente, poiché suo fratello Kyle è ora incarcerato per aver sparato a Robert, diventando un bersaglio vulnerabile.

Spoiler finale

Nel corso della stagione, Mike scopre che il gangster Frank Mose sta orchestrando un’offensiva per prendere il controllo totale di Kingstown con l’aiuto di una violenta gang proveniente da Detroit. La tensione raggiunge il suo apice quando Nina Hobbs, fedele ai suoi principi, si rifiuta categoricamente di garantire protezione a Kyle in prigione, mettendo Mike in una posizione impossibile. In questo scenario si inserisce Cindy Stevens, un nuovo personaggio interpretato da Laura Benanti, che si rivela una pedina chiave e imprevedibile nella sanguinosa lotta tra le fazioni. Il finale di stagione lascia il pubblico con il fiato sospeso, poiché Mike si trova di fronte a una scelta straziante: salvare la vita di suo fratello o sacrificare tutto per mantenere il precario equilibrio di Kingstown.

Cast completo della serie tv Mayor of Kingstown 4

Il cast della quarta stagione riunisce interpreti storici e nuove, prestigiose entrate, tutti chiamati a offrire performance intense e drammaticamente potenti.