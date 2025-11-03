Intrighi, tradimenti e alleanze inaspettate infiammano le nuove puntate della soap turca Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle 14:10: nella settimana dal 3 al 7 novembre 2025, gli equilibri verranno completamente stravolti. Yildiz, nel disperato tentativo di riconquistare Kemal, stringe una pericolosa alleanza con la sua nemica di sempre, Ender. Tuttavia, il piano si rivela un disastro su tutta la linea: non solo non riesce nel suo intento, ma finisce per essere isolata da tutti. Irem la accusa pubblicamente di tradimento, la sorella Zeynep le volta le spalle e, come colpo di grazia, Kemal sposa Zehra. Nel frattempo, nuove macchinazioni prendono forma: Emir cade vittima di una trappola crudele, mentre Alihan ed Ender annunciano un finto matrimonio per portare avanti i loro scopi.

Forbidden Fruit 3–7 novembre 2025, lunedì 3 novembre

La settimana si apre nel peggiore dei modi per Yildiz. Irem, infatti, scopre che l’amica l’ha ingannata e usata solo per cercare di riconquistare Kemal. Ferita e furiosa, la affronta pubblicamente, accusandola di essere una traditrice. Inizialmente, Zeynep, per proteggere la sorella da uno scandalo, si assume incredibilmente la colpa dell’accaduto. Tuttavia, quando scopre la verità e capisce di essere stata manipolata, la sua delusione è immensa e respinge Yildiz con una durezza mai vista prima. Rimasta sola e senza alleati, Yildiz tenta disperatamente di spiegare le sue ragioni, ma ormai nessuno è più disposto a crederle.

Puntata del martedì 4 novembre

Il piano di Ender raggiunge il suo culmine. Kemal, ormai libero da ogni legame, sposa Zehra in una cerimonia che lascia Yildiz completamente devastata e sconfitta. Mentre Ender festeggia cinicamente il successo della sua macchinazione, persino suo fratello Caner prende le distanze da lei. Deluso dalla sua crudeltà, le rinfaccia di aver esagerato e di aver giocato sporco. Nel frattempo, Zeynep, sentendosi in colpa per la situazione, cerca di rimediare ai danni e di ricucire i rapporti, parlando sia con Hakan che con Irem per chiarire la sua posizione.

Forbidden Fruit 3–7 novembre 2025, mercoledì 5 novembre

Con un colpo di scena che spiazza tutti, Alihan ed Ender annunciano di essersi sposati. Si tratta, in realtà, di un matrimonio di pura convenienza, un’alleanza strategica per consolidare il loro potere e raggiungere obiettivi comuni. La notizia sconvolge Zeynep. Intanto, un’altra bufera si scatena in casa Argun: Lila confessa finalmente ai suoi genitori, Halit e Zerrin, di essere innamorata di Emir. La loro reazione è violenta e classista, rifiutando categoricamente che la figlia possa frequentare un ragazzo di umili origini. Sconvolta dal matrimonio di Alihan, Zeynep inizia a mettere seriamente in discussione il suo rapporto con il fidanzato Dündar.

Puntata del giovedì 6 novembre

La vendetta di Ender non si ferma e questa volta prende di mira Emir. Attraverso una complice, Gulden, lo accusa ingiustamente di furto, facendolo licenziare in tronco. Yildiz, nel tentativo di riavvicinarsi a Zeynep, cerca di aiutare Emir e di smascherare l’inganno. Indagando, scopre che dietro le false accuse e le calunnie si nasconde, ancora una volta, la perfida mano di Ender. Parallelamente, Halit riceve un’interessante proposta d’affari da un misterioso imprenditore straniero, un evento che potrebbe cambiare le sorti della sua azienda.

Forbidden Fruit 3–7 novembre 2025, venerdì 7 novembre

La settimana si conclude con una serie di drammatici confronti. Zeynep, stanca dei continui intrighi, affronta Ender a viso aperto, intimandole di smettere di manipolare e ferire la sua famiglia. Nel frattempo, Yildiz, dopo aver scoperto il suo ruolo nel licenziamento di Emir, giura vendetta contro la sua acerrima nemica. In un momento di debolezza, Alihan cerca di riavvicinarsi a Zeynep e di riconquistare il suo cuore, ma lei, ancora ferita e confusa, lo respinge con fermezza. Infine, Caner, disgustato dal comportamento della sorella e non più disposto a essere suo complice, prende una decisione drastica e lascia la casa.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. Tutte le puntate sono inoltre disponibili per la visione in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.