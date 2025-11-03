La vendetta diventa il piatto principale nella decima stagione della soap Il Paradiso delle Signore, che prosegue su Rai 1 alle 16:00 con una settimana ad alta tensione: negli episodi inediti, in onda dal 3 al 7 novembre 2025, la scoperta del tradimento di Marcello con Rosa scatena la furia gelida e calcolatrice di Adelaide.

La Contessa, sentendosi umiliata e tradita, mette in moto una spietata macchina del fango per distruggere la reputazione e la carriera di entrambi. Mentre la sua sete di vendetta rischia di travolgere chiunque le stia intorno, Enrico si trova costretto a rivelare a Marta una dolorosa verità sulla sua salute, e la giovane Odile, delusa e ferita, affronta direttamente Rosa, mettendo in discussione il suo legame con la madre.

Il Paradiso delle Signore 3–7 novembre 2025, lunedì 3 novembre

La settimana si apre con la terribile scoperta di Adelaide, che viene a conoscenza della relazione segreta tra Marcello e Rosa. Sentendosi profondamente umiliata, la Contessa non perde tempo e passa subito al contrattacco. Convoca Roberto e, con tono glaciale, gli ordina di licenziare in tronco entrambi dal Paradiso, senza alcuna possibilità di appello. Invano, Umberto cerca di farla ragionare, intuendo che la sua reazione è dettata più dall’orgoglio ferito che dalla logica. Tuttavia, Adelaide è irremovibile e determinata a portare a termine la sua vendetta.

Puntata del martedì 4 novembre

La notizia dell’ultimatum di Adelaide getta Marcello nel panico. Profondamente preoccupato per le conseguenze che le sue azioni avranno su Rosa, valuta seriamente di presentare le dimissioni per proteggerla e salvare almeno il suo posto di lavoro. Nel frattempo, Adelaide continua a tessere la sua tela e si confronta con Tancredi, chiedendogli esplicitamente di appoggiarla nel suo piano di vendetta. Mentre la Contessa affila le armi, Enrico riceve dal suo medico notizie poco rassicuranti riguardo alla sua mano, che lo gettano in uno stato di profonda angoscia.

Il Paradiso delle Signore 3–7 novembre 2025, mercoledì 5 novembre

La verità sulla relazione tra Marcello e Rosa arriva anche alle orecchie di Odile. La ragazza, sentendosi tradita dalla fiducia che riponeva in Rosa, la affronta duramente, accusandola di averle nascosto un segreto così importante. Spinto dal senso di colpa e dal desiderio di proteggere la donna che ama, Marcello prende una decisione drastica: presenta ufficialmente le sue dimissioni a Roberto, chiedendogli però di non punire Rosa. Adelaide accoglie la notizia con fredda soddisfazione, ma Umberto, osservando la sua reazione, teme che la sua sete di vendetta la stia portando a esagerare e a perdere il controllo.

Puntata del giovedì 6 novembre

Messo alle strette dalla sua condizione, Enrico non può più nascondere la verità e confessa a Marta il fallimento dell’intervento chirurgico alla sua mano, rivelandole le reali e drammatiche conseguenze. La notizia sconvolge Marta. Nel frattempo, Caterina riceve un’inaspettata proposta di lavoro da Torino, che potrebbe cambiare il suo futuro. Intanto, Tancredi, testimone della spietata determinazione di Adelaide, inizia a nutrire seri dubbi sulle sue reali intenzioni e sulla moralità del suo piano.

Il Paradiso delle Signore 3–7 novembre 2025, venerdì 7 novembre

La settimana si conclude con l’addio di Marcello, che lascia ufficialmente il suo incarico al Paradiso delle Signore. Grazie al suo sacrificio, Rosa riesce a mantenere il suo posto di lavoro, ma è distrutta dal senso di colpa e dal dolore per quanto accaduto. Non contenta, Adelaide sferra il colpo di grazia, annunciando pubblicamente la fine della sua relazione con Marcello in modo da umiliarlo di fronte a tutta la società milanese. Tuttavia, questa vittoria ha un prezzo altissimo: Odile, disgustata dal comportamento crudele e vendicativo della madre, decide di allontanarsi da lei, lasciandola sola con la sua amara conquista.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16:00. Tutte le puntate sono disponibili in replica e in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.