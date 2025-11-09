Makari La magna via finale
Domenica 9 novembre, Rai 1 manda in onda la puntata La magna via, che chiude la quarta stagione di Makari. La serie è proposta dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Makari La magna via, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione di Makari sono la Palomar e Rai Fiction, che hanno collaborato per dar vita alla quarta stagione della fiction. La regia è curata da Monica Vullo e da Riccardo Mosca.

Le riprese del titolo si sono svolte, come di consueto, in Sicilia, concentrandosi soprattutto nel territorio di Trapani. Il protagonista della trama è Saverio Lamanna interpretato da Claudio Gioè, ex giornalista diventato scrittore e che è sempre in prima linea nella risoluzione di casi.

Al momento, la Rai non ha chiarito se ci sarà o meno una quinta stagione.

Makari La magna via, la trama

Al centro della puntata dal titolo La magna via di Makari 4, la protagonista Suleima si precipita a casa, desiderosa di fare la conoscenza di Arianna. Nel frattempo, Saverio vive un momento decisamente complesso, essendo diviso fra opposti sentimenti e desideri. Il personaggio principale, infatti, è il bilico fra Suleima e Michela e non sembra essere in grado di risolvere questo enigma. Anche in occasione del finale di stagione, Lamanna e Piccionello si ritrovano costretti a lavorare per risolvere un caso di omicidio, che è destinato a peggiorare una situazione già intricata.

La vittima è Paolo Trovato

Nel corso dell’appuntamento di Makari 4, i personaggi principali devono cercare di far luce sulla morte di Paolo Trovato, detto u’ sceccu. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto nei pressi di Pizzo Maraventano, durante una escursione organizzata dal professor Lamanna e da Mimì.

Intanto, la vita privata continua a pesare sul protagonista, che deve fare i conti con l’arrivo di Claudia e con l’annuncio di Michela, che ha informato tutti di voler partire, entro breve, per l’Australia.

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Makari 4, che giunge al termine oggi, domenica 9 novembre, con l’ultimo appuntamento, al via su Rai 1 dalle ore 21:25 e fruibile anche in streaming su Rai Play.

  • Claudio Gioè: Saverio Lamanna;
  • Domenico Centamore: Peppe Piccionello;
  • Ester Pantano: Suleima;
  • Antonella Attili: Marilù;
  • Filippo Luna: Vicequestore Randone;
  • Serena Iansiti: Michela Pacino;
  • Giovanna Rosace: Arianna;
  • Tuccio Musumeci: Padre di Saverio;
  • Eurydice El-Etr: Azrah;
  • Fabrizio Ferracane: Pino Mendolia;
  • Barbara Giordano: Claudia.

