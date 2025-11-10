La programmazione televisiva di lunedì 10 novembre 2025 offre una serata ricca di opzioni tra fiction, eventi sportivi, talk show e una vasta selezione di film. Su Rai 1 ritorna l’attesa fiction Il commissario Ricciardi, con Lino Guanciale che interpreta il protagonista. Al contempo, Rai 2 trasmette in diretta da Torino le ATP Finals, mentre su Rai 3 Massimo Giletti conduce un nuovo appuntamento con Lo Stato delle cose. Per quanto riguarda Mediaset, Canale 5 propone una nuova puntata del Grande Fratello, ora condotto da Simona Ventura. Invece, Italia 1 punta sull’adrenalina con Fast & Furious 9. Infine, la serata dei talk di approfondimento include DiMartedì su La7, con la conduzione di Giovanni Floris. L’offerta di Sky Cinema, d’altra parte, spazia dal genere crime con The Alto Knights – I due volti del crimine alla commedia con Tre amiche.
Stasera in TV lunedì 10 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Ricciardi – Stagione 3 Episodio 1
Lino Guanciale ritorna come il tormentato commissario nella Napoli degli anni ’30. Infatti, un nuovo e misterioso caso criminale sconvolge la città, costringendo Ricciardi a indagare ancora una volta tra i vicoli e i segreti della Napoli fascista.
- Rai 2 – 20:35 – ATP Finals 2025 – Singolare maschile, secondo incontro
In diretta da Torino, l’evento sportivo prosegue con la seconda giornata di incontri. Di conseguenza, i migliori tennisti del mondo si affrontano per conquistare il prestigioso titolo di fine anno.
- Rai 3 – 21:20 – Lo Stato delle cose
Massimo Giletti approfondisce le criticità della sanità territoriale italiana. Quindi, attraverso testimonianze dirette e reportage esclusivi, il programma denuncia disservizi e illumina le eccellenze del sistema sanitario nazionale.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:35 – Grande Fratello 2025 – Puntata serale
Simona Ventura conduce il celebre reality. Durante la serata, si alternano momenti di tensione con le nomination, sorprese inaspettate per i concorrenti e, infine, una nuova eliminazione.
- Italia 1 – 21:20 – Fast & Furious 9 (2021)
Dominic Toretto (Vin Diesel) conduce una vita tranquilla, ma una nuova minaccia lo costringe a confrontarsi con il suo passato. Infatti, dovrà affrontare suo fratello rinnegato, Jakob (John Cena), un abile assassino che guida un complotto mondiale. Di conseguenza, la squadra si riunisce per fermare questa minaccia in una corsa contro il tempo.
- Rete 4 – 21:30 – Quarta Repubblica
Nicola Porro analizza i principali temi politici ed economici della settimana con ospiti in studio.
- La7 – 21:15 – DiMartedì
Giovanni Floris modera un dibattito sull’attualità politica, con approfondimenti e interviste ai protagonisti.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Little Big Italy – Episodio da Lisbona
Francesco Panella esplora la capitale portoghese alla ricerca del miglior ristorante italiano.
I film di questa sera in TV lunedì 10 novembre 2025
- The Alto Knights – I due volti del crimine (Sky Cinema Uno): Robert De Niro interpreta i due boss mafiosi Vito Genovese e Frank Costello in un biopic sulla criminalità italoamericana degli anni ’50. La loro amicizia, infatti, si trasforma in una feroce rivalità per il controllo di New York.
- Tre amiche (Sky Cinema Uno): Tre amiche quarantenni si confrontano con problemi di cuore e tradimenti. Quando una di loro decide di lasciare il marito, le vite di tutte vengono sconvolte.
- La battaglia di Hacksaw Ridge (Iris): Basato sulla vera storia di Desmond Doss (Andrew Garfield), un obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò 75 uomini senza mai usare un’arma. Nonostante il disprezzo iniziale, il suo coraggio in battaglia gli valse la Medaglia d’Onore.
- John Q (Sky Cinema Uno): John Quincy Archibald (Denzel Washington), un operaio, prende in ostaggio un pronto soccorso. Infatti, l’assicurazione non copre il trapianto di cuore salva-vita per suo figlio e, di conseguenza, compie un gesto disperato.
- Moonfall (Sky Cinema Action): Una forza misteriosa spinge la Luna fuori dalla sua orbita, mettendola in rotta di collisione con la Terra. Pertanto, un’ex astronauta (Halle Berry) si unisce a un team per tentare di salvare il pianeta dall’annientamento.
- Tartarughe Ninja (Sky Cinema Family): Quattro tartarughe mutanti esperte di arti marziali escono dalle fogne per proteggere New York dal malvagio Clan del Piede, guidato da Shredder.