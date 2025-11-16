La serie tv Malice Tieniti i nemici vicini è un teso thriller psicologico disponibile in streaming su Prime Video. Creata da James Wood (Rev) e prodotta da Expectation e Tailspin Films per Amazon MGM Studios, questa opera si definisce come un family revenge drama, un dramma di vendetta familiare che intreccia il lusso sfrenato con una manipolazione psicologica sottile e spietata.

La narrazione, infatti, si addentra nelle dinamiche disfunzionali di una famiglia dell’alta borghesia, la cui apparente perfezione viene erosa dall’interno da una figura esterna tanto affascinante quanto pericolosa. La serie costruisce un’atmosfera di sospetto costante, dove ogni gesto nasconde un secondo fine e ogni parola può essere un’arma. È un gioco al massacro elegante e crudele, che esplora come i segreti del passato possano tornare a galla per distruggere il presente, mettendo in discussione la fiducia e i legami più intimi in un crescendo di tensione che non lascia scampo.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Malice Tieniti i nemici vicini

Supervisiona la regia lo stesso creatore, James Wood, garantendo una coerenza stilistica all’intera opera. Curano la produzione Expectation, Tailspin Films e Amazon MGM Studios. La serie si svolge tra le lussuose ambientazioni della Grecia e la fredda eleganza di Londra, in contesti di privilegio che nascondono oscuri segreti. I protagonisti principali sono un trio di attori di fama internazionale: Jack Whitehall nel ruolo dell’enigmatico Adam Healey, David Duchovny in quello del patriarca Jamie Tanner e Carice van Houten che interpreta sua moglie, Nat Tanner.

Dove è stata girata?

Hanno girato la serie tra la Grecia e il Regno Unito. Le location principali includono suggestive ville sul mare e resort di lusso in Grecia, in particolare tra Atene e il Peloponneso, e i quartieri residenziali di South London. Gli interni, invece, sono stati in gran parte ricostruiti negli studi di Pinewood UK. Questa scelta scenografica accentua il contrasto tra la libertà apparente delle vacanze e la claustrofobia domestica in cui si consuma il dramma.

Trama della serie tv Malice Tieniti i nemici vicini

Inizialmente, durante una vacanza da sogno in Grecia, la ricca famiglia Tanner assume Adam Healey, un giovane e affascinante tutor, per prendersi cura dei figli. Successivamente, quando la tata di famiglia si ammala improvvisamente, Adam viene invitato a trasferirsi nella loro lussuosa villa londinese. Tuttavia, dietro la sua facciata gentile e disponibile, si nasconde un piano di vendetta sottile e pericoloso. Infatti, con il passare del tempo, Jamie Tanner, il patriarca, e sua moglie Nat iniziano a notare delle stranezze nel suo comportamento. Di conseguenza, cominciano a sospettare che Adam non sia affatto la persona che dice di essere. Pertanto, la serie si trasforma in un thriller psicologico che esplora un groviglio di segreti, bugie e manipolazioni, in un crescendo di tensione che minaccia di distruggere la famiglia dall’interno.

Spoiler finale

Nel finale, le autorità fermano Adam alla dogana americana. Qui, gli mostrano una prova inequivocabile legata alla misteriosa scomparsa di Jamie Tanner. Tuttavia, Adam non si mostra affatto sorpreso. Anzi, con glaciale calma, afferma: “Jamie non era una brava persona.” La serie, quindi, si chiude senza chiarire del tutto il destino di Jamie, lasciando lo spettatore con un finale aperto, pieno di dubbi e pronto per possibili sviluppi futuri.

Cast completo della serie tv Malice Tieniti i nemici vicini

Il cast riunisce attori britannici e internazionali in ruoli ambigui e intensi.