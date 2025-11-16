Con la partita fra l’Italia e la Norvegia giunge al termine la fase delle Qualificazioni ai Mondiali. L’incontro oppone la prima e la seconda classificata nel girone, anche se per gli Azzurri l’accesso automatico al torneo è pressoché impossibile.

Italia Norvegia Qualificazioni ai Mondiali, missione impossibile per il team di Gennaro Gattuso

L’Italia torna in campo dopo la vittoria, con qualche sofferenza, nella trasferta della Moldavia. La Norvegia, invece, affronta gli Azzurri con la certezza, o quasi, della qualificazione diretta ai prossimi Mondiali.

Il team guidato da Gennaro Gattuso, in caso di vittoria, andrebbe a pari punti con la Norvegia, che tuttavia è saldamente al vertice grazie alla differenza reti positiva. L’Italia, per riuscire a superare gli avversari, dovrebbe vincere con nove gol di scarto.

Una missione impossibile, dunque, che tuttavia non rende meno importante il match. Gli Azzurri, infatti, devono comunque cercare di vincere per ritrovare la fiducia necessaria per affrontare al meglio i playoff.

Italia Norvegia Qualificazioni ai Mondiali, la programmazione tv di Rai 1

La partita fra l’Italia e la Norvegia si svolge presso lo Stadio San Siro di Milano. Il fischio di inizio è previsto alle 20:45 e la visione dell’appuntamento è garantita, in diretta ed in esclusiva, solamente su Rai 1.

La rete ammiraglia della TV di Stato si collega con l’impianto di Milano dalle 20:30 circa. Subito dopo la fine del TG1, infatti, parte lo studio di approfondimento pre-partita, guidato da Alessandro Antinelli e con ospite Andrea Stramaccioni. I due sono i protagonisti anche del post-partita, al via dopo il triplice fischio.

La telecronaca della sfida è curata da Alberto Rimedio e da Lele Adani. Inviata a bordocampo è Tiziana Alla, che effettua le interviste ai protagonisti. Alle 23:00, sempre su Rai 1, parte La Nuova DS: Speciale Azzurri, programma dedicato interamente al cammino degli Azzurri nel girone di Qualificazioni ai Mondiali. In streaming, l’intera programmazione tv è fruibile in diretta su Rai Play.

La differita su Sky

Come avvenuto già in occasione degli scorsi appuntamenti, Italia-Norvegia è trasmessa anche da Sky. L’emittente satellitare, tuttavia, manda in onda l’ultima partita della fase di Qualificazioni solamente in differita. La rete di riferimento è Sky Sport Calcio, visibile sul canale 202. Qui, il faccia a faccia parte intorno alla mezzanotte ed è commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Oltre che in televisione, è possibile seguire il match in streaming ed on demand mediante l’applicazione a pagamento Sky Go.