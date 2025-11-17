Era stata annunciata nelle scorse settimane ed ora c’è una data ufficiale di messa in onda. Stiamo parlando di Avvocato Ligas, che prenderà il via, su Sky, il prossimo 6 marzo.

Avvocato Ligas, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato la produzione di Avvocato Ligas sono Sky Studios e Fabula Pictures. Molti gli sceneggiatori che hanno scritto la trama, ovvero Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. La regia, invece, è curata da Fabio Paladini.

La serie è tratta da Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas, opera scritta da Gianluca Ferraris. La prima e fino ad ora unica stagione è formata da sei episodi. Il protagonista del titolo è l’attore Luca Argentero, che interpreta Lorenzo Ligas, penalista geniale ma controverso che lavora a Milano, dove si sono svolte le riprese.

Avvocato Ligas, la trama

Al centro di Avvocato Ligas, dunque, c’è il noto avvocato penalista, ambito da molte e conosciuto da tutti. Abilissimo sul versante lavorativo, la sua vita privata è decisamente turbolenta e spesso interferisce nella sua carriera da legale. Geniale ed estroverso, può risultare arrogante e provocatorio, ma sembra essere riuscito ad arrivare al vertice. Da un giorno all’altro, però, tutto cambia. Il personaggio principale, infatti, è licenziato dallo studio di avvocati nel quale lavorava da tempo. La causa del suo allontanamento è proprio da rintracciare nel suo comportamento, che molto spesso gli impedisce di distinguere il dovere dal piacere.

Spoiler finale

Lorenzo Ligas, nel corso degli episodi di Avvocato Ligas, si ritrova, da un momento all’altro, con la sua carriera completamente da rifare. Nonostante le difficoltà, però, non si arrende e decide di ricominciare da zero, con l’obiettivo di tornare in cima. Per farlo, si ritrova costretto ad accettare dei casi decisamente molto complessi, quasi senza speranza. Al suo fianco, Ligas può contare sul sostegno di Marta (interpretata da Marina Occhionero), la sua giovane praticante, molto attenta ai valori ed ai principi.

Lungo la sua strada, Ligas deve fare i conti con degli ostacoli. Il principale è rappresentato da Annamaria Pastori (che ha il volto di Barbara Chichiarelli), temuto pubblico ministero che mal sopporta i comportamenti eccentrici del protagonista.

Avvocato Ligas, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti nella nuova serie tv che prende il via il prossimo 6 marzo su Sky e fruibile in streaming su Sky Go e Now TV.