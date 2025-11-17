La soap opera turca La forza di una donna prosegue con nuovi episodi su Canale 5 alle 16:05, nella settimana dal 17 al 22 novembre 2025, le vite dei protagonisti subiscono scossoni profondi, in particolare quelle di Bahar, Sarp e Piril, il cui rapporto arriva a un punto di non ritorno. Al centro delle trame ci sono infatti confronti dolorosi che portano a galla verità nascoste e manipolazioni. Contemporaneamente, personaggi come Ceyda ed Emre si trovano di fronte a proposte inattese che potrebbero cambiare radicalmente il loro futuro. Tuttavia, le nuove tensioni non tardano ad arrivare, soprattutto a causa delle macchinazioni di Sirin, mentre Hatice affronta il dolore del passato in un crescendo di emozioni che la spingerà a prendere decisioni drastiche.

La forza di una donna 17–22 novembre 2025: lunedì 17 novembre

Innanzitutto, la settimana si apre con uno scontro ad alta tensione. Bahar, infatti, affronta direttamente Piril, accusandola senza mezzi termini di aver manipolato Sarp per tenerlo legato a sé. Parallelamente, Ceyda riceve una proposta del tutto inaspettata da parte di Emre, il quale le chiede di trasferirsi insieme ad Arda per iniziare una nuova vita. Infine, un momento di grande commozione sconvolge Hatice, che riceve una lettera scritta da Yeliz prima della sua tragica morte, un messaggio dal passato che riapre vecchie ferite.

Martedì 18 novembre

Successivamente, Sarp, trovandosi tra due fuochi, cerca disperatamente di mediare tra Bahar e Piril, ma il suo tentativo si rivela un completo fallimento, esasperando ulteriormente gli animi. Nel frattempo, Ceyda si trova profondamente combattuta: da un lato il dolore per il passato, dall’altro la concreta possibilità di ricominciare da capo con Emre. Tuttavia, nell’ombra, Sirin non smette di tramare e, con la complicità di Suat, elabora un nuovo piano per allontanare definitivamente Bahar dalla vita di tutti.

La forza di una donna 17–22 novembre 2025: mercoledì 19 novembre

A metà settimana, un’altra bugia viene a galla. Bahar, infatti, scopre con rabbia che sua sorella Sirin le ha mentito riguardo alla questione di Munir, confermando la sua natura manipolatrice. Inaspettatamente, Arif, preoccupato per lei, fa a Bahar una proposta concreta: le chiede di trasferirsi da lui per allontanarsi da quell’ambiente tossico. Allo stesso tempo, il piccolo Doruk ha un brutto incubo e, spaventato, cerca conforto rifugiandosi proprio da Piril, in un momento di inattesa tenerezza.

Giovedì 20 novembre

Con il passare dei giorni, i personaggi iniziano a prendere posizione. Prima di tutto, Ceyda accetta di incontrare Emre per discutere della sua proposta, ma chiarisce subito di voler imporre delle precise condizioni. Inoltre, Hatice, sempre più sconfortata, confida a Enver il suo desiderio di voler lasciare Istanbul per sempre. Di conseguenza, la trama si infittisce quando Suat riceve una visita inquietante da parte di Nezir, un incontro che preannuncia nuovi pericoli.

La forza di una donna 17–22 novembre 2025: venerdì 21 novembre

Verso la fine della settimana, per Bahar arriva finalmente una buona notizia: una prestigiosa fondazione le offre un’importante proposta di lavoro. Contemporaneamente, il cerchio si stringe attorno a Sirin, la quale viene finalmente smascherata da Arif, che rivela a tutti le sue bugie. A questo punto, Piril, sentendosi sconfitta e umiliata, prende la drastica decisione di fare le valigie e lasciare la casa, ponendo fine alla sua convivenza con Sarp.

Sabato 22 novembre

Infine, la settimana si conclude con decisioni definitive. In primo luogo, Ceyda, dopo un’attenta riflessione, comunica la sua scelta finale ad Arda, preparandolo al loro futuro. Nel frattempo, Bahar, decisa a voltare pagina, prepara tutti i documenti necessari per il suo trasferimento, pronta a iniziare una nuova vita. Per concludere, proprio quando tutto sembra avviarsi verso una nuova stabilità, Sarp riceve una telefonata misteriosa che rischia di rimettere tutto in discussione.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e il sabato alle 14:20, con le repliche disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.