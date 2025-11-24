Si tratta di una delle novità più attese della stagione e prende il via il 24 novembre. Stiamo parlando di Love Bugs, che nel 2025 torna, con la terza stagione, a diciotto anni dalla fine del capitolo precedente.

Love Bugs, regista e dove è girata

La nuova stagione di Love Bugs è realizzata dalla Blu Yazmine. Il titolo è l’adattamento italiano di Guy A. Lepage e, come detto, torna ad essere proposta dopo diciotto anni di distanza dall’ultima stagione, in onda nel 2007 su Italia 1.

La rete nel quale è possibile seguire le nuove puntate di Love Bugs è TV8. L’emittente propone gli appuntamenti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 19:30. Gli episodi hanno una durata di circa un’ora.

La sceneggiatura è firmata da Massimo Chiellini con Andrea Camerini, Andrea De Marinis, Matteo Levati e Marianna Stefanucci. La regia è di Ivan Cotroneo.

Love Bugs, la trama

Love Bugs mantiene la medesima struttura di sempre, ma non può fare i conti con le innovazioni sociali e tecnologiche. D’altronde, oggi il mondo è dominato dalla tecnologia e ciò ha conseguenze nella vita quotidiana, fra social e gruppi di Whatsapp.

Ad animare la serie ci sono Brenda e Michele, una coppia di fidanzati che ha deciso di andare a convivere. La vita insieme sotto le stesso tetto, però, mette in mostra le differenze caratteriali. Michele è un uomo simpatico e romantico, profondamente legato a Napoli, la sua città di origine. Ama il cibo e, soprattutto, è tifosissimo della squadra di calcio del Napoli, passione che, nonostante gli sforzi, non riesce a trasmettere alla fidanzata.

Brenda, a sua volta, è passionale ed energica, ma ha delle peculiarità che spesso causano contrasti e tensioni. Con una vena polemica che spesso non riesce a controllare, è ossessiva e, spesso, eccessivamente gelosa verso il compagno.

Gli altri personaggi

La vita di coppia di Brenda e Michele, nel corso di Love Bugs, si intreccia con altri personaggi, che in modi diversi entrano in contatto con i protagonisti. Molte dinamiche sono scatenate dalle suocere. La mamma di Michele, infatti, è molto legata al figlio e tende ad essere un po’ invadente. La madre di Brenda, invece, ha un debole per il genero. Fra maestri di salsa e manager un po’ provocanti, sia Brenda che Michele possono contare sul sostegno, incrollabile, degli amici.

Love Bugs, chi sono gli attori

Al centro di Love Bugs, chiamati a sostituire Michelle Hunziker/Elisabetta Canalis e Fabio De Luigi, arrivano Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. La prima è una comica ed imitatrice, nel cast del GialappaShow e da quest’anno conduttrice di Bake Off Italia. Il secondo è un giovane attore con una lunga carriera alle spalle, avendo lavorato a titoli come Adorazione, Mina Settembre, La Compagnia del Cigno e Che strano chiamarsi Francesco, pellicola diretta da Ettore Scola.