Lunedì 24 novembre chiudono le urne per le Elezioni Regionali 2025 e, di seguito, vi sveliamo la programmazione tv dello spoglio. Si tratta di un appuntamento decisamente molto importante dal punto di vista politico: si sono recati alle urne, infatti, gli elettori di Campania, Veneto e Puglia.

Elezioni Regionali 2025 spoglio programmazione tv, stravolto il palinsesto di Rai 1

Lo spoglio per conoscere i risultati delle Elezioni Regionali 2025 è seguito, con un’ampia programmazione tv, dalle reti Rai. In primis, i risultati dell’appuntamento elettorale sono comunicati da Rai 1, che alle ore 15:50, quindi pochi minuti dopo la chiusura delle urne, cede la linea ad un’edizione straordinaria del TG1, per diffondere le prime proiezioni e farsi un’idea su come sono andate le votazioni.

La presenza dello speciale del telegiornale stravolge la regolare e consueta programmazione tv dell’ammiraglia. La diretta di Caterina Balivo con La Volta Buona ha una durata di appena un’ora, svolgendosi dalle 14:00 alle 15:00, quando parte la soap Il Paradiso delle Signore. Nonostante lo speciale del telegiornale dovrebbero comunque andare in onda, regolarmente, Vita in Diretta e L’Eredità.

Su Mediaset il racconto affidato a Rete 4

Lo spoglio per le Elezioni Regionali 2025 è seguito anche su Rai 2 e Rai 3. Per quanto riguarda la seconda rete è attesa un’edizione straordinaria del TG2 dalle ore 18:00, quindi al termine de La Porta Magica. L’approfondimento con il telegiornale procede fino alle 19:00. Sulla terza rete, invece, lo speciale del TG3 inizia alle 14:50 e procede fino alle 16:15 circa, quando si svolgono le varie rubriche Leonardo, Piazza Affari, LIS e Parlamento.

Lo spoglio delle Elezioni Regionali 2025 è proposto anche sulle reti Mediaset. La rete di riferimento è Rete 4, che segue i risultati delle urne con la trasmissione Diario del Giorno, che parte alle 15:30 e termina alle 16:50. Di Elezioni si parla anche in prima serata, all’interno del talk Quarta Repubblica.

Elezioni Regionali 2025 spoglio programmazione tv, la Maratona Mentana

In prima linea, per seguire lo spoglio delle Elezioni Regionali 2025 in Veneto, Campania e Puglia, c’è La7. Qui, il direttore del telegiornale Enrico Mentana guida una Maratona Mentana, che si svolge dalle 14:15 alle 20:00. Il giornalista commenta, con ospiti ed esponenti politici, i risultati emersi dalle urne. Saltano le puntate quotidiane di Tagadà, Taga Focus, La Torre di Babele Doc ed Ignoto X Dentro ed oltre le storie di cronaca.

Infine, è possibile seguire lo spoglio in diretta anche su Sky TG24, rete all news visibile sul canale 100 di Sky e su quello 50 del digitale terrestre.