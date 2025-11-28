Prende il via venerdì 28 novembre la 13° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come di consueto, le dieci partite del turno sono trasmesse in diretta ed esclusiva solamente su DAZN. Tre, invece, sono in onda in co-esclusiva su Sky.

Serie A programmazione tv 13° giornata, gli anticipi

La 13° giornata di Serie A prende il via il 28 novembre. Dalle ore 20:45, infatti, il Como di Cesc Fabregas, in piena lotta per ottenere un posto nelle prossime competizioni europee, sfida il Sassuolo. L’incontro inaugura il turno sia su Sky che su DAZN.

Sabato 29 novembre, invece, si disputano altri quattro incontri. Due sono previsti alle 15:00 ed hanno come protagoniste Genoa-Hellas Verona e Parma-Udinese. Entrambe le partite sono in onda solamente su DAZN, così come quella delle 18:00, orario nel quale la Juventus di Luciano Spalletti cerca di tornare alla vittoria ai danni del Cagliari di Fabio Pisacane.

Alle 20:45 di sabato, infine, Sky e DAZN mandano in onda, sulle proprie reti, lo scontro fra il Milan e la Lazio.

Serie A programmazione tv 13° giornata, le partite della domenica

La 13° giornata di Serie A procede, domenica, con nuovi appuntamenti. Alle 12:30, il Lecce accoglie di fronte al proprio pubblico il Torino, chiamato al riscatto dopo il disastroso ko rimediato nello scorso turno contro il Como.

Alle 15:00 il Pisa cerca i tre punti contro l’Inter, che è entrata in crisi di risultati dopo la sconfitta nel Derby ed in Champions contro l’Atletico Madrid. Dalle 18:00 termina il turno su Sky con la partita fra l’Atalanta e la Fiorentina. Il posticipo della domenica, visibile solo su DAZN, oppone la capolista Roma al Napoli, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro potenzialmente decisivo per lo scudetto.

La 13° giornata di Serie A si conclude lunedì 1° dicembre alle 20:45 con l’incontro fra il Bologna e la Cremonese.

I telecronisti di Sky e DAZN

Di seguito i telecronisti selezionati da Sky in occasione del turno di campionato.

Como-Sassuolo: Borghi e Minotti;

Borghi e Minotti; Milan-Lazio: Compagnoni e Marchegiani;

Compagnoni e Marchegiani; Atalanta-Fiorentina: Gentile e Montolivo.

Queste, invece, sono le voci scelte da DAZN in occasione del turno di campionato che prende il via oggi, 28 novembre.