Si intitola Coinvolgimenti emotivi la puntata di Dottor Hekim Medico geniale in onda oggi, sabato 29 novembre, su Real Time. L’appuntamento prende il via alle ore 21:25 circa.

Dottor Hekim Medico geniale Coinvolgimenti emotivi, regista e dove è girata

Dottor Hekim Medico geniale è una realizzazione originale di Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures. Si tratta dell’adattamento turco della statunitense Dr. House Medical Division.

La regia è affidata a Semih Bagci, mentre la sceneggiatura è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Le riprese si sono svolte nel distretto di Tuzla, ad Istanbul.

Gli appuntamenti di Dottor Hekim Medico geniale hanno debuttato, nel nostro paese, lo scorso agosto. Quella in onda oggi è la terza puntata della seconda stagione ed ha una durata, come di consueto, che supera di poco le due ore.

Dottor Hekim Medico geniale Coinvolgimenti emotivi, la trama

Nel corso della puntata Coinvolgimenti emotivi di Dottor Hekim, il protagonista è in difficoltà. Il dottore, infatti, ha accettato di curare, seppur utilizzando un inganno, il marito di Selin. Una scelta, questa, che fa riaffiorare nel personaggio principale dei forti sentimenti che sembravano essere oramai parte del passato.

Selin, intanto, è molto preoccupato per le condizioni del consorte. Nonostante lo scetticismo iniziale di Hekim, infatti, la donna è convinta che il marito sia stato colto da una grave patologia e pensa che solo il protagonista è in grado di riuscire a salvarlo.

Spoiler finale

Durante Coinvolgimenti emotivi, i medici della struttura si mettono alla ricerca di una diagnosi. Il paziente soffre di dolore addominale e sbalzi di umore repentini, ma lui è convinto di non essere malato. Hekim, però, continua ad essere determinato nell’indagare sulla salute dell’uomo. Tale situazione desta grande preoccupazione in Zeynep, che teme che il personaggio principale non sia lucido a causa dell’eccessivo coinvolgimento nel caso per i sentimenti che prova verso l’ex compagna. Ben presto, all’interno dell’equipe medica sorgono delle tensioni, soprattutto dopo che Hekim prende una decisione drastica e che potrebbe avere delle gravi ripercussioni.

Dottor Hekim Medico geniale Coinvolgimenti emotivi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di sabato 29 novembre di Dottor Hekim Medico geniale, in onda su Real Time ed in streaming mediante l’applicazione Discovery+.