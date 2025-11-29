Sabato 29 novembre, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle che noi abbiamo seguito in diretta. La conduzione è affidata a Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino.

Lo show prende il via alle 21:25 circa ed al termine sono rese note le coppie in semifinale. Una è decretata al termine della prima manche. Nella seconda, invece, le restanti si affrontano in dei faccia a faccia diretti: il duo vincente ottiene la qualificazione. A decretare gli esiti delle sfide, oltre al pubblico a casa, ci sono i giudici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Ospite della serata è Ilaria D’Amico.

Queste le coppie ancora in gara nella diretta del 29 novembre di Ballando con le stelle.

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

con Fabio Fognini con Giada Lini;

con Andrea Delogu con Nikita Perotti;

con Martina Colombari con Luca Favilla;

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

con Rosa Chemical con Erica Martinelli;

con Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Ballando con le stelle diretta 29 novembre, le prime esibizioni

Inizia la diretta del 29 novembre di Ballando con le stelle. Si parte con Ballando on the road: quattro concorrenti si fronteggiano ed uno solo ottiene la vittoria e, dunque, l’accesso alla finale. Si parte con Gabriele Napoli e Yegor Cangiano, che eseguono una coreografia di modern dedicata all’amicizia. Continua Alex Palumbo con un caraibico. Terza, bella esibizione è quella di hip hop della Baby Gang Crew. Infine, c’è il latinista Johan Zampierollo. Quattro esibizioni di grande livello. Alla fine, prosegue nel torneo Johan Zampierollo.

Parte, ora, la gara dedicata ai vip. Prima coppia a scendere in pista è Paolo Belli con Anastasia Kuzmina. Eseguono un freestyle penalizzato da un infortunio ad una gamba della professionista. “Bello ma scontato” per Lucarelli, “caruccio” per Mariotto, complimenti da Canino. 39 punti.

Fabio Fognini e le polemiche sul cosiddetto lastra-gate

La diretta del 29 novembre procede con Fabio Fognini-Giada Lini. Eseguono un bel tango. La giuria pizzica l’ex tennista, al centro del cosiddetto lastra-gate: alcuni concorrenti, secondo qualcuno proprio Fognini, avrebbe chiesto a Francesca Fialdini di vedere le lastre fatte dalla conduttrice perché non credevano nella gravità del suo infortunio. Fognini si siede vicino a Francesca Fialdini e chiarisce: “Abbiamo parlato, le ho chiesto scusa. Si tratta di un equivoco“. Complimenti da Canino e Zazzaroni, mentre è critica Smith. Ricevono 41 punti.

Terza coppia in gara è quella di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Ballano un freestyle. Lucarelli: “La simpatia non è un tuo cavallo di battaglia, ma ogni settimana fai cosa sempre diverse, ti butti e quello è da lodare“. Per Smith è una performance “quasi da professionista“. Ben 48 punti.

Si continua con il boogie di Rosa Chemical ed Erica Martinelli. I giudici sono entusiasti, tranne Lucarelli: “Mi aspetto sempre cose incredibili, ma il risultato non va mai oltre il carino“. Lui risponde: “Mi sa che per te non andremo oltre a questo, più di così non so cosa fare“. Ottengono 40 punti.

Ballando con le stelle diretta 29 novembre, Martina Colombari

A Ballando con le stelle del 29 novembre tocca a Martina Colombari e Luca Favilla. Un tango “da professionista” per Zazzaroni. Sono d’accordo anche Smith e Canino. Per Lucarelli era talmente tanto tecnico da non far trasparire “tanta emozione“. Ricevono 48 punti.

La diretta continua con l’ospite Ilaria D’Amico, che riceve i soliti 50 punti. La gara procede con Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca. La conduttrice, nella clip di presentazione, piange raccontando la storia della mamma, morta quando lei aveva solamente 11 anni dopo una malattia che l’ha costretta a stare a letto per anni. Portano sul palco un paso doble.

A Zazzaroni è piaciuto, così come a Canino e Smith. Lucarelli lo definisce “bello e ben fatto“, ma si attende qualche cosa di nuovo. Provocata da Mariotto, la conduttrice smentisce un ritorno in tv con Carramba: “Sono state scritte cose non vere“. Ricevono 47 punti, che diventano 57 punti grazie al bonus ricevuto lo scorso sabato.

Ultima coppia a scendere in pista: Andrea Delogu e Nikita Perotti. Propongono un freestyle dedicato a Dirty Dancing. Parole di apprezzamento dai giudici. Ricevono 50 punti.

Chi in semifinale

La diretta del 29 novembre di Ballando con le stelle procede con la lettura della classifica provvisoria, alla quali va sommato il tesoretto. Matano dà la sua parte del tesoretto a Andrea Delogu-Nikita Perotti. Erra, invece, assegna la propria metà a Fabio Fognini-Giada Lini. La prima manche è vinta da Delogu-Perotti, che vanno automaticamente in semifinale. Le rimanenti, in base al posizionamento nella classifica totale dell’edizione, sono accoppiate in dei faccia a faccia. Essi sono i seguenti: D’Urso-La Rocca contro Chemical-Martinelli, Colombari-Favilla contro Belli-Kuzmina e Magnini-Tripoli contro Fognini-Lini.

Si parte con D’Urso contro Chemical. La conduttrice balla un freestyle e si fa male ad un braccio (ma non sembra niente di serio). Il cantante risponde con un tango. Zazzaroni, Canino, Smith e Lucarelli scelgono D’Urso, Mariotto opta per Chemical. Il televoto del pubblico a casa conferma: con il 56% dei voti, D’Urso-La Rocca vincono e sono in semifinale.

Seconda sfida di Ballando con le stelle del 29 novembre è Colombari-Favilla e Belli-Kuzmina. La prima esegue un charleston. La seconda coppia risponde con un paso. Come prima, Mariotto è l’unico a selezionare Belli, mentre gli altri scelgono Colombari. Sommando il televoto, vince Colombari con il 69% delle preferenze.

Ballando con le stelle diretta 29 novembre, chi al ballottaggio

Ultima sfida di Ballando con le stelle è Magnini-Tripoli contro Fognini-Lini. L’ex nuotatore punta sul valzer, la samba è invece la danza dell’ex tennista. Zazzaroni, Smith e Lucarelli scelgono Magnini, gli altri due puntano su Fognini. Va in semifinale, con il 51% dei voti, Filippo Magnini-Alessandra Tripoli.

Le tre coppie perdenti si affrontano, adesso in uno spareggio: al termine, ci sarà un’eliminazione. I concorrenti scendono ancora in pista ed al termine è reso noto il nome dell’eliminato: è Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.