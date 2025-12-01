Lunedì 1° dicembre, su Real Time, sono mandate in onda nuovi episodi di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca è proposta dalle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 1° dicembre, regista e dove è girata

Colui che ha curato la produzione della serie è Banu Akdeniz. La società che l’ha realizzata è Mia Yapim. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. In patria, il titolo ha esordito nel 2019 sull’emittente ATV, ottenendo ottimi ascolti.

La puntata in onda oggi appartiene alla terza ed ultima stagione della soap. I tanti appassionati italiani hanno la possibilità di seguire il finale della serie a gennaio.

Hercai Amore e Vendetta 1° dicembre, la trama

Durante Hercai Amore e Vendetta, il protagonista Miran è una furia con Fusun dopo aver scoperto che è stata lei ad aver tentato di togliere la vita alla moglie Reyyan. Affronta, così, la famiglia Aslanbey e giura vendetta a Fusun.

Nel frattempo, durante la puntata in onda oggi, Hazar scopre la verità sulla figlia, ovvero che rischia di perdere la vita qualora portasse a termine la gravidanza. Disperato, non appena lo viene a sapere decide di correre da lei.

Spoiler finale

Ad Hercai Amore e Vendetta del 1° dicembre, Miran non è disposto ad arrendersi. Parlando con Reyyan, dimostra la volontà di trovare un dottore in grado di salvare la vita sia della moglie che del bambino. La ricerca è tutt’altro che semplice, ma Miran si dice disponibile anche a recarsi all’estero.

Infine, Zeynep inizia a maturare un sentimento di forte gelosia nei confronti di Yaren. In particolare, è convinta che la ragazza, in passato, abbia avuto una qualche particolare relazione con Firat.

Hercai Amore e Vendetta 1° dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.