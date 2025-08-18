Lunedì 18 agosto prosegue, con una nuova puntata, la stagione di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca prende il via, come sempre, alle ore 21:15 circa, sulla rete Real Time.

Hercai Amore e Vendetta 18 agosto, regista e dove è girata

Colui che ha curato la produzione della serie è Banu Akdeniz. La società che l’ha realizzata è Mia Yapim. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. In patria, il titolo ha esordito nel 2019 sull’emittente ATV, ottenendo ottimi ascolti.

Hercai Amore e Vendetta 18 agosto, la trama

Nel corso della puntata in onda oggi, lunedì 18 agosto, di Hercai Amore e Vendetta, i protagonisti Miran e Reyyan sono sempre più felici e innamorati insieme ed attendono, con gioia, di diventare genitori.

Tuttavia, tale pace è destinata, ben presto, a lasciare lo spazio al dramma. Fusun, infatti, decide di effettuare una telefonata minatoria ad Azize, durante la quale minaccia, in maniera non troppo implicita, Reyyan. Quest’ultima, quasi in contemporanea, riceve del cibo e, convinta di averlo ricevuto da Hazar, inizia a mangiare.

Spoiler finale

Azize, durante l’appuntamento di oggi della serie, si rende immediatamente conto della pericolosità di Fusun ed accorre verso Reyyan, nel tentativo di avvertirla del pericolo. Tuttavia, è già troppo tardi: la protagonista, infatti, è rimasta avvelenata ed ha perso conoscenza ed è ricoverata d’urgenza in ospedale, dove è affidata alle cure degli operatori sanitari della struttura.

Miran ed il resto dei personaggi, non appena scoprono quel che è accaduto, accorrono in ospedale preoccupati. Fra i più colpiti da ciò che è accaduto c’è Sukran, che ha un vero e proprio crollo. Mentre Sultan affronta il peso di una verità che ha nascosto a lungo, Azize è una furia e medita vendetta.

Hercai Amore e Vendetta 18 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.