Mercoledì 3 dicembre, Rai 1 manda in onda gli episodi Il carro del vincitore e Gli uomini di pietra de L’Altro ispettore. La fiction procede con nuovi appuntamenti, visibili dalle ore 21:25 circa.

L’Altro ispettore Il carro del vincitore, regista e dove è girata

La fiction è realizzata da Rai Fiction ed Anele e vanta il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Inail, e la collaborazione di Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le Disabilità, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, la sceneggiatura della fiction è scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Emanuela Rizzuto e Paola Randi. Quest’ultima, inoltre, è anche la regista. Le riprese si sono svolte a Lucca. Il titolo ha debuttato ieri, martedì 2 dicembre, ed ha ottenuto buoni dati di ascolto. La puntata, infatti, ha convinto più di 3 milioni e 100 mila spettatori, con il 18% di share.

L’Altro ispettore Il carro del vincitore, la trama

Durante l’appuntamento denominato Il carro del vincitore, il protagonista è chiamato ad indagare su una misteriosa morte. La vittima si chiama Nino Pastrengo, un proprietario di una ditta di carristi, il cui corpo privo di vita è rinvenuto all’interno di uno dei suoi hangar. Esso è posto nella cosiddetta Cittadella del Carnevale di Viareggio. In un primo momento, i protagonisti temono che si tratti di uno sfortunato incidente. Tale ipotesi, tuttavia, cambia radicalmente e le forze dell’ordine pensano ad un omicidio orchestrato da una ditta rivale.

Gli uomini di pietra, il cast

A seguire, la serata in compagnia de L’Altro ispettore procede con Gli uomini di pietra. Durante esso, Renato, un operaio della cava di marmo a Carrara, è stato ritrovato a terra senza vita.

Domenico si reca subito sul posto e parla con il capo-cavatore, che sostiene che Renato sia caduto dopo lo sgretolamento di un blocco. Il protagonista, tuttavia, non crede a tale versione e nota che la vittima presenta i capelli bagnati.

L’Altro ispettore Il carro del vincitore, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati ne L’Altro ispettore, in onda su Rai 1 e fruibile in streaming su Rai Play.