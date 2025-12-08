Lunedì 8 dicembre, su Real Time, torna Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca prende il via alle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 8 dicembre, regista e dove è girata

Realizzata dalla società Mia Yapim, colui che ha curato la produzione della serie è Banu Akdeniz. La trama, scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol, è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. In patria, il titolo ha esordito nel 2019 sull’emittente ATV, ottenendo ottimi ascolti.

La puntata in onda oggi appartiene alla terza ed ultima stagione della soap. Lo scorso appuntamento, in onda il 1° dicembre, ha tenuto compagnia a 231 mila telespettatori, con una share dell’1,3%.

Hercai Amore e Vendetta 8 dicembre, la trama

Nel corso della puntata di oggi di Hercai Amore e Vendetta, continua a tenere banco la salute della protagonista. Le condizioni di Reyyan, infatti, peggiorano molto velocemente e tutto ciò desta grande preoccupazione in Miran. Quest’ultimo, infatti, è convinto che la situazione stia per precipitare definitivamente ed è disposto, ad ogni costo, a convincere l’amata a rinunciare alla gravidanza. Tuttavia, le speranze di Miran e Reyyan di portare avanti, in sicurezza, la gravidanza vengono riaccese quando la coppia parla con il dottor Turan.

Spoiler finale

Intanto, durante Hercai Amore e Vendetta di lunedì 8 dicembre, Dilsah è determinata a sbarazzarsi definitivamente della protagonista. In particolare, la donna ha un duro scontro con la nuora, al punto da arriva a minacciarla. Miran, che per fortuna ha assistito a tutta la scena, interviene per riportare la calma, ma prende una decisione drastica. Per aiutare la mamma, che presenta sempre più segnali di squilibrio, e per renderla inoffensiva, decide di ricoverarla, contro la sua volontà, in ospedale.

Hercai Amore e Vendetta 8 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.