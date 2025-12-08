Lunedì 8 dicembre, su DMax, prende il via Vado a vivere nel bosco 13. La tredicesima edizione dello show è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

Vado a vivere nel bosco 13, torna la famiglia Raney

Vado a vivere nel bosco, anche in occasione della 13esima edizione, è realizzata dalla società Pola Production. La nuova stagione è composta da un totale di otto puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. In Italia, la rete DMax, fruibile sul canale 52 del digitale terrestre, ne propone uno alla settimana, nel prime time del lunedì.

Negli Stati Uniti, la trasmissione ha debuttato lo scorso settembre con il titolo originale Homestead Rescue ed è andato in onda su Discovery Channel. Vari i registi che hanno lavorato al format, fra cui John Slaughter.

Al centro del racconto ci sono le vicende della famiglia Raney

Non cambia, anche in Vado a vivere nel bosco 13, lo spirito della trasmissione. Al centro di ogni puntata, infatti, ci sono i membri della famiglia Raney, ovvero Marty, la figlia Misty Bilodeau ed il figlio Matt. Tutti loro, durante i vari appuntamenti, si recano in diverse zone degli Stati Uniti con l’obiettivo di aiutare le famiglie a rendere autosufficienti e sicure le loro proprietà.

Esse necessitano di assistenza a causa di una grande varietà di eventi, da incidenti a calamità naturali, che hanno reso gli affari complessi e fallimentari. L’intervento dei Raney è, dunque, fondamentale: incontrano i gestori delle aziende in difficoltà e trasmettono nozioni di agricoltura e finanza, nel tentativo di aiutarli a risollevare gli affari ed evitare il fallimento.

Vado a vivere nel bosco 13, la prima puntata si intitola Uragano

La prima puntata di Vado a vivere nel bosco 13 si intitola Uragano. In tale appuntamento, la famiglia Raney è chiamata a recarsi presso la Carolina del Sud, in uno dei luoghi maggiormente colpiti dall’uragano Helene. La tempesta ha colpito gli USA nell’autunno del 2024, provocando più di 250 decessi.

Moltissimi i danni che si sono verificati nel territorio. Le precipitazioni intense ed i forti venti non hanno risparmiato neanche una fattoria centenaria, che non ha retto alla violenza dell’uragano. La famiglia che la gestiva, da un momento all’altro, ha perso tutto ciò che aveva. I Raney accettano di aiutarli, con una sfida ardua: ricostruire il tutto in appena una settimana, rendendo la nuova fattoria auto-sufficiente. Una missione, questa, che si rivela essere decisamente ricca di contrattempi.