Lunedì 15 dicembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. L’appuntamento parte alle ore 21:25 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Hercai Amore e Vendetta 15 dicembre, regista e dove è girata

Realizzata dalla società Mia Yapim, colui che ha curato la produzione della serie è Banu Akdeniz. La trama, scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol, è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. In patria, il titolo ha esordito nel 2019 sull’emittente ATV, ottenendo ottimi ascolti.

Hercai Amore e Vendetta 15 dicembre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 15 dicembre, Hazar e Cihan hanno un nuovo, duro scontro. La causa principale è dovuta alla gelosia che il secondo prova nei confronti del primo. Quest’ultimo, in particolare, è accusato di avere un comportamento di favore nei confronti di Azize e Miran.

Intanto, i protagonisti Miran e Reyyan si mettono in contatto con il dottor Turan. Nonostante i forti rischi, infatti, la protagonista ha deciso di tentare di portare avanti la gravidanza. Nonostante lo scetticismo mostrato in un primo momento, Miran ha deciso di accettare la scelta e stare accanto alla sua amata.

Spoiler finale

Nella puntata odierna della soap, a Reyyan si rompono le acque ed è trasportata con urgenza in ospedale. Il parto, oramai, è imminente e tutto può accadere. Inevitabilmente, si tratta di un momento molto di grande tensione per Miran, che tuttavia deve fare i conti con nuovi problemi famigliari. Al tempo stesso, la tensione fra Hazar e Cihan arriva al proprio culmine nel momento in cui il primo decide di sfidare il secondo, con l’obiettivo di salvare Yaren.

Hercai Amore e Vendetta 15 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.