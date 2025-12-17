Mercoledì 17 dicembre, su Rai 1, sono in onda gli episodi Hawking Il mistero dell’universo e Arendt La colpa e il perdono di Un Professore. La fiction, questa settimana, è trasmessa con uno speciale doppio appuntamento.

Un Professore Hawking Il mistero dell’universo, regista e dove è girata

Le società che hanno ideato Un Professore 3 sono le Rai Fiction e la Banijay Italia. L’opera, inoltre, è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo.

La sceneggiatura della stagione, basata sulla serie tv originale Merlí scritta da Héctor Lozano, è firmata da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Fidel Signorile. La regia, invece, è di Andrea Rebuzzi.

Come detto, la Rai ha deciso di modificare la programmazione tv del titolo, trasmettendo nella medesima settimana le ultime due puntate. La prima, infatti, è in onda il 16 dicembre, l’altra ventiquattro ore dopo, il 17 dicembre.

Un Professore Hawking Il mistero dell’universo, la trama

Nel corso di Hawking Il mistero dell’universo, Manuel ha deciso di tornare, facendo felice Anita. Il ragazzo, tuttavia, porta con sé un segreto, destinato a sconvolgere la donna. Greta, intanto, è in crisi: provata da Simone e Thomas e turbata per la verità scoperta sul padre, la ragazza sprofonda nella solitudine.

Matteo e Luna, nell’appuntamento, cedono alla passione ma non dicono niente a Laura. Infine, Dante decide di rischiare pur di proteggere Alba, che gli ha rivelato qualcosa di molto importante.

Arendt La colpa e il perdono, la trama

A seguire, la serata in compagnia di Un Professore procede con l’episodio Arendt La colpa e il perdono. In esso, Leone confessa a Dante che Gabriele non è morto per un incidente. Dopo alcuni messaggi inquietanti ricevuti da Greta, invece, Irene, Dante, Manuel e Simone corrono a cercarla.

Anita convive con il segreto e decide, per ora, di non svelarlo a nessuno. Al tempo stesso, Simone e Thomas tentano di ritrovare, seppur faticosamente, un equilibrio. Infine, Zeno sostiene Viola, ma Dante, scosso da tutto, vacilla nelle sue certezze.

Un Professore Hawking Il mistero dell’universo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Un Professore 3, fiction che è proposta anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione streaming Rai Play.