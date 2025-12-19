Esordisce venerdì 19 dicembre, su Rai Play, la serie Tutta Scena. La produzione è un nuovo progetto della TV di Stato dedicato ad un pubblico giovane, la cui trama mischia l’amore per il musical alle storie degli aspiranti attori.

Tutta Scena, regista e dove è girata

Tutta Scena è una realizzazione originale delle società Rai Fiction ed One More Pictures, che hanno lavorato con la collaborazione della Trentino Film Commission.

Diretto da Nicola Conversa, la sceneggiatura del titolo è firmata da Valerio D’Annunzio, Federico Baccomo, Nicola Conversa e Giulia Uda. La prima stagione è composta da un totale di otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 25 minuti.

Molto folto il cast degli attori. Fra gli altri, spicca la partecipazione di Giorgio Panariello, nel ruolo del carismatico regista Guido, ed i giovani Tommaso Cassissa e Seydou Sarr, protagonista dell’acclamato film Io Capitano.

Tutta Scena, la trama

Tutta Scena racconta le avventure di un gruppo di giovani fra i 18 e i 19 anni e provenienti dalle varie regioni d’Italia. Essi mettono alla prova le loro capacità artistiche, confrontandosi anche con le complesse dinamiche delle relazioni umane. Per esaudire il loro sogno, ovvero brillare nel competitivo mondo dello spettacolo, intraprendono un master di arti performative all’interno di un suggestivo borgo italiano.

Lungo il percorso, i protagonisti sono affiancati da un regista decisamente fuori dal comune e dalla sua ex moglie, donna forte e pragmatica con cui ha un rapporto tutt’altro che idilliaco. Ai tutor si unisce la severa vocal coach e un’insegnante di ballo passionale e vivace.

Spoiler finale

Per i giovani protagonisti, il percorso iniziato a Tutta Scena potrebbe rivelarsi fondamentale, in quanto mette a disposizione, per i migliori, una borsa di studio per la rinomata High Academy Musical School di New York e di recitare in una produzione a Broadway.

Ogni giovane personaggio deve convivere con dei dilemmi personali. Riccardo è un ex content creator, alla ricerca di una propria identità artistica. Christian, invece, è talentuoso e sensibile, ma nasconde un segreto. Asia, poi, è combattuta fra il sentimento verso Riccardo e le emozioni che inizia a provare verso Christian. C’è Giulia, tormentata dalla morte della mamma e ferita dalla scelta del padre, che si è sempre rifiutato di riconoscerla. Altri protagonisti sono Vincenzo, affetto da un disturbo ossessivo-compulsivo, Simon, originario del Senegal e proveniente da una famiglia numerosa, e Sofia, abilissima nel canto e che sviluppa un forte sentimento verso Simon.

Infine, c’è Beatrice. Dotata di grande talento, è ambiziosa e disposta a tutto pur di centrare l’obiettivo e questa sua caratteristica, ben presto, la isola dal resto del gruppo.

Tutta Scena, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Tutta Scena.