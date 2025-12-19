La programmazione tv per la sera di venerdì 19 dicembre 2025 offre un palinsesto ricco che spazia dalla grande musica dal vivo alla fiction, includendo la finale di un evento sportivo e film cult. Su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Senior. Rai 2 propone il film live-action Disney Mulan, mentre Rai 3 dedica la serata a un documentario su Pupi Avati. Che cinema la vita!. Canale 5 trasmette la fiction Io sono Farah. Italia 1 si dedica interamente alla finale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter. Sky Cinema offre una programmazione completa che include titoli di successo come Ferrari e Past Lives.
Stasera in TV venerdì 19 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – The Voice Senior (Finale)
Gran finale del talent show canoro dedicato ai cantanti over 60. La serata decreta il vincitore assoluto tra i finalisti dei team dei giudici, con la conduzione di Antonella Clerici e l’esibizione di tutti i concorrenti.
- Rai 2 – 21:20 – Mulan (Disney live action)
Film epico e d’avventura che celebra il coraggio e la determinazione della giovane Mulan, in una fedele versione live action del classico d’animazione Disney.
- Rai 3 – 21:20 – Pupi Avati. Che cinema la vita!
Documentario dedicato al grande regista italiano Pupi Avati, che ripercorre la sua carriera, i suoi film più celebri e le sue influenze artistiche e personali.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:20 – Io sono Farah
Prosegue la fiction che affronta i temi attuali di identità, integrazione e resilienza di una donna in un contesto multiculturale.
- Italia 1 – 20:00 – Supercoppa Italiana (Finale Bologna–Inter)
Diretta della finale di Supercoppa Italiana dall’Arabia Saudita.
Italia 1 – 22:10 – Supercoppa Italiana Live
Subito dopo la partita, Monica Bertini guida un approfondimento con highlights, analisi e commenti a caldo sull’esito della finale.
- Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado
Il programma di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, analizza i casi irrisolti e di cronaca nera più recenti, con aggiornamenti e interviste esclusive.
- La7 – 21:15 – Propaganda Live
Diego Bianchi e la sua squadra offrono un mix di satira politica, reportage d’attualità e momenti musicali, con ospiti in studio per commentare i fatti della settimana.
- TV8 – 21:30 – MasterChef Italia – Best Of
Appuntamento speciale che ripropone il meglio delle prove più iconiche e i momenti più emozionanti del talent culinario.
- Nove – 21:25 – Little Big Italy
Francesco Panella prosegue il suo viaggio alla scoperta e alla sfida tra i migliori ristoranti italiani all’estero.
I film di questa sera in tv venerdì 19 dicembre 2025
- Canale 20 – 21:10 – Breaking In
Thriller d’azione. Una madre lotta con tutte le sue forze per salvare i suoi figli, intrappolati in una casa blindata da una banda criminale.
- Iris – 21:15 – Lo squalo (Jaws)
Cult di Steven Spielberg. Uno dei film più iconici della storia del cinema, che ha dato il via all’era dei blockbuster estivi.
- Cine34 – 21:00 – Il bisbetico domato
Commedia cult con la coppia Adriano Celentano e Ornella Muti, ricca di gag e romanticismo.
- Rai Movie – 21:10 – Omicidio in diretta
Thriller con Nicolas Cage.
I film su Sky venerdì 19 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Ferrari
Biopic storico diretto da Michael Mann, con Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari. Un racconto intenso sulla vita e le passioni del fondatore della casa automobilistica.
- Sky Cinema Due – 21:15 – Past Lives
Dramma romantico candidato agli Oscar. La storia di due amici d’infanzia che si ritrovano a distanza di anni, in un film delicato e profondo.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Fast & Furious 9
Azione ad alta velocità con Vin Diesel e il suo team.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Encanto
Film d’animazione Disney ambientato in Colombia, che racconta la magia della famiglia Madrigal.
- Sky Cinema Collection – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale
Il primo capitolo della celebre saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – The Little Things
Thriller con Denzel Washington e Jared Leto.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Notting Hill
Commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – House of Gucci
Ridley Scott dirige il dramma storico sulla storia della famiglia Gucci e la lotta per il potere.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Me Contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania
Commedia per famiglie con il duo siciliano, Luì e Sofì.
- Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora
Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare vita.
