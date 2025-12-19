La programmazione tv per la sera di venerdì 19 dicembre 2025 offre un palinsesto ricco che spazia dalla grande musica dal vivo alla fiction, includendo la finale di un evento sportivo e film cult. Su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Senior. Rai 2 propone il film live-action Disney Mulan, mentre Rai 3 dedica la serata a un documentario su Pupi Avati. Che cinema la vita!. Canale 5 trasmette la fiction Io sono Farah. Italia 1 si dedica interamente alla finale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter. Sky Cinema offre una programmazione completa che include titoli di successo come Ferrari e Past Lives.

Stasera in TV venerdì 19 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – The Voice Senior (Finale)

Gran finale del talent show canoro dedicato ai cantanti over 60. La serata decreta il vincitore assoluto tra i finalisti dei team dei giudici, con la conduzione di Antonella Clerici e l’esibizione di tutti i concorrenti.

Rai 2 – 21:20 – Mulan (Disney live action)

Film epico e d’avventura che celebra il coraggio e la determinazione della giovane Mulan, in una fedele versione live action del classico d’animazione Disney.

Rai 3 – 21:20 – Pupi Avati. Che cinema la vita!

Documentario dedicato al grande regista italiano Pupi Avati, che ripercorre la sua carriera, i suoi film più celebri e le sue influenze artistiche e personali.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Io sono Farah

Prosegue la fiction che affronta i temi attuali di identità, integrazione e resilienza di una donna in un contesto multiculturale.

Italia 1 – 20:00 – Supercoppa Italiana (Finale Bologna–Inter)

Diretta della finale di Supercoppa Italiana dall’Arabia Saudita.

Italia 1 – 22:10 – Supercoppa Italiana Live

Subito dopo la partita, Monica Bertini guida un approfondimento con highlights, analisi e commenti a caldo sull’esito della finale.

Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado

Il programma di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, analizza i casi irrisolti e di cronaca nera più recenti, con aggiornamenti e interviste esclusive.

La7 – 21:15 – Propaganda Live

Diego Bianchi e la sua squadra offrono un mix di satira politica, reportage d’attualità e momenti musicali, con ospiti in studio per commentare i fatti della settimana.

TV8 – 21:30 – MasterChef Italia – Best Of

Appuntamento speciale che ripropone il meglio delle prove più iconiche e i momenti più emozionanti del talent culinario.

Nove – 21:25 – Little Big Italy

Francesco Panella prosegue il suo viaggio alla scoperta e alla sfida tra i migliori ristoranti italiani all’estero.

I film di questa sera in tv venerdì 19 dicembre 2025

Canale 20 – 21:10 – Breaking In

Thriller d’azione. Una madre lotta con tutte le sue forze per salvare i suoi figli, intrappolati in una casa blindata da una banda criminale.

Iris – 21:15 – Lo squalo (Jaws)

Cult di Steven Spielberg. Uno dei film più iconici della storia del cinema, che ha dato il via all’era dei blockbuster estivi.

Cine34 – 21:00 – Il bisbetico domato

Commedia cult con la coppia Adriano Celentano e Ornella Muti, ricca di gag e romanticismo.

Rai Movie – 21:10 – Omicidio in diretta

Thriller con Nicolas Cage.

I film su Sky venerdì 19 dicembre 2025