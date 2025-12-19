Stasera in tv venerdì 19 dicembre 2025
Stasera in TV venerdì 19 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
19 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
La programmazione tv per la sera di venerdì 19 dicembre 2025 offre un palinsesto ricco che spazia dalla grande musica dal vivo alla fiction, includendo la finale di un evento sportivo e film cult. Su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Senior. Rai 2 propone il film live-action Disney Mulan, mentre Rai 3 dedica la serata a un documentario su Pupi Avati. Che cinema la vita!. Canale 5 trasmette la fiction Io sono Farah. Italia 1 si dedica interamente alla finale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter. Sky Cinema offre una programmazione completa che include titoli di successo come Ferrari e Past Lives.

Stasera in TV venerdì 19 dicembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – The Voice Senior (Finale)
    Gran finale del talent show canoro dedicato ai cantanti over 60. La serata decreta il vincitore assoluto tra i finalisti dei team dei giudici, con la conduzione di Antonella Clerici e l’esibizione di tutti i concorrenti.
  • Rai 2 – 21:20 – Mulan (Disney live action)
    Film epico e d’avventura che celebra il coraggio e la determinazione della giovane Mulan, in una fedele versione live action del classico d’animazione Disney.
  • Rai 3 – 21:20 – Pupi Avati. Che cinema la vita!
    Documentario dedicato al grande regista italiano Pupi Avati, che ripercorre la sua carriera, i suoi film più celebri e le sue influenze artistiche e personali.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:20 – Io sono Farah
    Prosegue la fiction che affronta i temi attuali di identità, integrazione e resilienza di una donna in un contesto multiculturale.
  • Italia 1 – 20:00 – Supercoppa Italiana (Finale Bologna–Inter)
    Diretta della finale di Supercoppa Italiana dall’Arabia Saudita.
    Italia 1 – 22:10 – Supercoppa Italiana Live
    Subito dopo la partita, Monica Bertini guida un approfondimento con highlights, analisi e commenti a caldo sull’esito della finale.
  • Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado
    Il programma di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, analizza i casi irrisolti e di cronaca nera più recenti, con aggiornamenti e interviste esclusive.
  • La7 – 21:15 – Propaganda Live
    Diego Bianchi e la sua squadra offrono un mix di satira politica, reportage d’attualità e momenti musicali, con ospiti in studio per commentare i fatti della settimana.
  • TV8 – 21:30 – MasterChef Italia – Best Of
    Appuntamento speciale che ripropone il meglio delle prove più iconiche e i momenti più emozionanti del talent culinario.
  • Nove – 21:25 – Little Big Italy
    Francesco Panella prosegue il suo viaggio alla scoperta e alla sfida tra i migliori ristoranti italiani all’estero.

I film di questa sera in tv venerdì 19 dicembre 2025

  • Canale 20 – 21:10 – Breaking In
    Thriller d’azione. Una madre lotta con tutte le sue forze per salvare i suoi figli, intrappolati in una casa blindata da una banda criminale.
  • Iris – 21:15 – Lo squalo (Jaws)
    Cult di Steven Spielberg. Uno dei film più iconici della storia del cinema, che ha dato il via all’era dei blockbuster estivi.
  • Cine34 – 21:00 – Il bisbetico domato
    Commedia cult con la coppia Adriano Celentano e Ornella Muti, ricca di gag e romanticismo.
  • Rai Movie – 21:10 – Omicidio in diretta
    Thriller con Nicolas Cage.

I film su Sky venerdì 19 dicembre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – Ferrari
    Biopic storico diretto da Michael Mann, con Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari. Un racconto intenso sulla vita e le passioni del fondatore della casa automobilistica.
  • Sky Cinema Due – 21:15 – Past Lives
    Dramma romantico candidato agli Oscar. La storia di due amici d’infanzia che si ritrovano a distanza di anni, in un film delicato e profondo.
  • Sky Cinema Action – 21:00 – Fast & Furious 9
    Azione ad alta velocità con Vin Diesel e il suo team.
  • Sky Cinema Family – 21:00 – Encanto
    Film d’animazione Disney ambientato in Colombia, che racconta la magia della famiglia Madrigal.
  • Sky Cinema Collection – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale
    Il primo capitolo della celebre saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling.
  • Sky Cinema Suspense – 21:00 – The Little Things
    Thriller con Denzel Washington e Jared Leto.
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – Notting Hill
    Commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant.
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – House of Gucci
    Ridley Scott dirige il dramma storico sulla storia della famiglia Gucci e la lotta per il potere.
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Me Contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania
    Commedia per famiglie con il duo siciliano, Luì e Sofì.
  • Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora
    Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare vita.

 

