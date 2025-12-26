Giovedì 25 dicembre, nella sera di Natale, Sophia Renna ha vinto La Corrida 2025. La trasmissione è andata in onda, in prime time ed in diretta, su NOVE con la conduzione di Amadeus.

La Corrida 2025 Sophia Renna, chi è la cantante

La finale de La Corrida 2025 ha avuto, come protagonisti, sedici concorrenti. Al termine della serata, guidata da Amadeus, il pubblico in studio ha deciso di assegnare la vittoria a Sophia Renna.

La giovane artista ha appena 18 anni, essendo nata a Foggia nel marzo del 2007. Sin da bambina mostra una passione per il mondo della musica, soprattutto per il canto.

Conosciuta con il nome d’arte Soph, l’artista frequenta il quinto anno del Liceo Poerio, all’indirizzo musicale.

La Corrida 2025 Sophia Renna, cosa ha cantato nella finale

Quella ne La Corrida non è, per Sophia Renna, la prima esperienza di fronte ad un grande pubblico. La 18enne, infatti, già da qualche tempo si è fatta conoscere grazie alla partecipazione a vari contest musicali. Fra gli altri, spicca la presenza, a luglio, ad Una voce per Melissa, rassegna musicale che Renna è riuscita a vincere, dopo una selezione accurata del compianto Maestro Peppe Vessicchio. Inoltre, la voce di Sophia Renna ha fatto da colonna sonora alla pellicola Ennio Doris C’è anche domani. Nel film, rilasciato nei cinema nel 2003, la giovane artista ha cantato lo storico brano Non ho l’età di Gigliola Cinquetti.

Il debutto ne La Corrida 2025 è avvenuto in occasione della quinta puntata, che Sophia Renna ha vinto senza grossi ostacoli. In occasione della finale, accompagnata come sempre dall’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, la 18enne ha firmato la cover del difficile brano Die with a smile, portato al successo da Lady Gaga e Bruno Mars.

Gli ascolti della finale

Sophia Renna, non appena ha ricevuto la notizia della vittoria de La Corrida 2025, ha ceduto alla commozione. Dopo aver ricevuto i complimenti da Amadeus, la vincitrice dello show ha deciso di dedicare la serata agli amati nonni, per poi cantare nuovamente il brano grazie al quale ha trionfato nella finale.

L’ultima serata in compagnia de La Corrida 2025 ha tenuto compagnia a 665 mila telespettatori, con una share del 4,9%. Si tratta di un dato che conferma la tendenza, già evidenziata negli scorsi appuntamenti, ad un calo nell’Auditel rispetto allo scorso anno. Nel 2024, infatti, la finale, in quella occasione proposta in tutte le reti Discovery e non solo su NOVE come accaduto ieri, aveva divertito più di un milione di persone con il 7,85%.