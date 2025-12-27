Si intitola Problemi familiari la puntata di sabato 27 dicembre di Dottor Hekim Medico Geniale. La soap opera turca di Real Time continua a seguire le vicende del protagonista Hekimoglu e di tutta la sua equipe.

Dottor Hekim Medico Geniale Problemi familiari, regista e dove è girata

Dottor Hekim Medico Geniale è una realizzazione originale delle società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures. La sceneggiatura è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent ed è l’adattamento turco della statunitense Dr. House Medical Division. La regia è affidata a Semih Bagci. Le riprese si sono svolte nel distretto di Tuzla, ad Istanbul. La puntata in onda oggi è la settima della seconda stagione e, come le precedenti, ha una durata che supera, seppur di poco, le due ore.

Dottor Hekim Medico Geniale Problemi familiari, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Problemi familiari, il dottor Hekim arriva in ospedale e subito attira su di sé le attenzioni dell’intera struttura. Il protagonista, infatti, ha un look differente dal solito. Quella che sembra essere l’ennesima decisione sopra le righe, tuttavia, cela una storia del passato molto dolorosa.

Intanto, in ospedale arriva un paziente che presenta sintomi apparentemente inspiegabili. Il degente è un giovane ragazzo oramai prossimo alla laurea. Mentre si trova in un locale in compagnia di alcuni amici ha un malore ed è trasportato d’urgenza in ospedale. Avverte forti nausee e, soprattutto, ogni due minuti soffre per delle scosse elettriche intense.

Spoiler finale

Nell’episodio Problemi familiari di Dottor Hekim, il protagonista lavora ad una serie di ipotesi diagnostiche, ma gli accertamenti medici effettuati sul paziente smentiscono tutte le possibili malattie prese in analisi. La malattia del degente, qualunque essa sia, è avvolta nel mistero, ma ben presto arriva una svolta: il paziente, infatti, potrebbe soffrire di un disturbo genetico raro. Un’ipotesi, questa, che è destinata a dare il via ad una catena di eventi che evidenzia una tragica storia familiare.

Dottor Hekim Medico Geniale Problemi familiari, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di sabato 27 dicembre di Dottor Hekim Medico Geniale, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time ed in streaming mediante l’applicazione Discovery+.