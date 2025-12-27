Sabato 27 dicembre, su Rai 3 prende il via La città ideale. Si tratta di un nuovo format, condotto da Massimiliano Ossini, in onda tutti i giorni su Rai 1 con UnoMattina.

La città ideale, focus sullo sviluppo urbano

La città ideale, produzione originale di Rai Cultura, è proposta dagli Studi Dear intitolati a Fabrizio Frizzi. Gli appuntamenti sono fruibili anche in streaming su Rai Play.

Il già citato Massimiliano Ossini, conduttore del format, ogni settimana analizza alcune città del pianeta, con l’obiettivo di riuscire a capire come vivremo nelle città del futuro. Per farlo, sono osservati, commentati ed analizzati gli elementi fondamentali che possono definire una città ideale.

Il racconto in studio, luogo di dialogo e riflessione, si alterna ai viaggi che il presentatore ha compiuto alla scoperta delle metropoli del pianeta.

Nella prima puntata spazio a Singapore

Nella prima puntata de La città ideale, un focus è proposto su Singapore, denominata la “città giardino” per eccellenza. La visita Massimiliano Ossini, che porta il pubblico alla scoperta degli elementi simbolo del centro, dai grattacieli ricoperti di foreste verticali e ai super-alberi tecnologici dei Gardens by the Bay.

Ma lo sviluppo urbano di Singapore dovrebbe essere da esempio per tutti. Nonostante sia un’area densamente abitata, infatti, è riuscita comunque a mettere al centro l’ecologia.

Le telecamere dello show raccontano un luogo che ha smesso di sognare il futuro e ha iniziato a costruirlo, mostrando che un mondo diverso è possibile già oggi. Vari i progetti analizzati nella puntata, fra cui quelli dedicati alla gestione idrica, che presenta aspetti decisamente rivoluzionari.

Al fianco del conduttore, nel viaggio a Singapore, c’è Francesco Petretti, ornitologo e divulgatore scientifico, da tempo volto di Geo.

La città ideale, gli ospiti del debutto

In occasione della prima puntata de La città ideale si alternano, in studio, vari ospiti. In primis, Massimiliano Ossini accoglie il divulgatore Alberto Angela, reduce dall’esperienza con Stanotte a Torino, speciale in onda su Rai 1 nella prima serata di Natale.

Sono raccolte, poi, le dichiarazioni del Maestro Nicola Piovani. Compositore e pianista, ha ricevuto, in carriera, prestigiosi riconoscimenti, fra cui un Premio Oscar per le musiche del film La vita è bella di Roberto Benigni.

Altro protagonista dell’esordio è il professor Silvio Garattini. Il ricercatore, classe 1928, è presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Infine, arriva l’attore Giuseppe Zeno, volto di fiction Rai come Mina Settembre, Luce dei tuoi occhi e Blanca.