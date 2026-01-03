Sabato 3 gennaio, il prime time di Real Time propone la puntata Tensioni tra colleghi di Dottor Hekim Medico Geniale. La soap opera, adattamento turco della celebre serie Dottor House, è visibile dalle 21:25 circa.

Dottor Hekim Medico Geniale Tensioni tra colleghi, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures, la trama della puntata odierna è scritta da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. La regia, invece, è firmata da Semih Bagci.

L’episodio che è trasmesso oggi dalla rete Discovery è l’ottavo della seconda stagione ed ha una durata, come sempre, pari a circa due ore. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli appuntamenti anche su Discovery+. Qui, infatti, sono rilasciati, solo a pagamento, con una settimana di anticipo rispetto alla normale programmazione tv.

Dottor Hekim Medico Geniale Tensioni tra colleghi, la trama

Nella puntata odierna, in città si sta svolgendo un importante galà di ciclismo internazionale, al quale partecipano diversi sportivi molto conosciuti. Uno di loro, quando mancavano oramai pochi giri al termine, ha un malore, cade dalla bicicletta e perde conoscenza.

La situazione appare sin da subito grave, al punto che il ciclista è trasportato d’urgenza in ospedale. Il caso è assegnato al protagonista, che appura come il paziente abbia avuto un arresto cardio-respiratorio.

Il degente, non appena è stabilizzato, confessa ad Hekim di aver fatto uso di sostanze vietate, mediante la pratica del cosiddetto doping del sangue, che è messo in opera con prelievi e trasfusioni.

Spoiler finale

Il Dottor Hekim, nell’appuntamento di oggi, compie ulteriori accertamenti e si convince del fatto che, in realtà, il doping non sia la causa del malessere del paziente, che secondo lui avrebbe, invece, una malattia difficile da diagnosticare.

Nel frattempo, il personaggio principale si sfoga con Ipek in merito al suo rapporto con Selin. Quest’ultima, infatti, gli sta mettendo pressione affinché compili, come da regolamento, tutta la documentazione relativa ai casi di cui si è occupato nel corso dell’anno. Il protagonista, tuttavia, non sembra intenzionato a perdere tempo in quelle che lui considera solo delle “scartoffie”.

Dottor Hekim Medico Geniale Tensioni tra colleghi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di sabato 3 gennaio di Dottor Hekim Medico Geniale, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.