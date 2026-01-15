L’attesissimo titolo Il prisma dell’amore arricchisce finalmente la vasta offerta di contenuti su Netflix. La serie anime giapponese debutta ufficialmente sulla piattaforma il 15 gennaio 2026. Inoltre, questa produzione trasporta gli spettatori in un’epoca affascinante, ovvero la Londra dei primi del ‘900. La trama segue le vicende di una giovane artista giapponese che insegue i propri sogni. Tuttavia, il suo percorso accademico presso una prestigiosa scuola d’arte si rivela complesso. Infatti, la rivalità iniziale con un compagno talentuoso si trasforma lentamente in un sentimento profondo e inaspettato.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Il prisma dell’amore

Yoko Kamio, celebre autrice del manga Boys Over Flowers, crea la serie e ne cura i dettagli narrativi. WIT Studio realizza l’animazione per conto di Netflix, garantendo una qualità visiva eccellente. Nello specifico, la storia si svolge nella Londra del 1914. Qui, accademie d’arte, atelier polverosi e quartieri storici fanno da sfondo alle vicende. Inoltre, un cast vocale di primo piano dà vita ai personaggi: Atsumi Tanezaki, Koki Uchiyama e Yuki Kaji prestano le loro voci ai protagonisti principali.

Dove è stata girata?

Poiché si tratta di un anime, il team di WIT Studio svolge l’intero lavoro di animazione in Giappone. Tuttavia, i disegnatori ricostruiscono artisticamente la Londra del primo Novecento con grande precisione. Infatti, essi traggono ispirazione diretta da edifici reali, musei famosi e scuole d’arte dell’epoca per creare atmosfere autentiche.

Trama della serie tv Il prisma dell’amore

La narrazione inizia quando la giovane artista giapponese Aiko (doppiata da Atsumi Tanezaki) giunge nella vibrante Londra del 1914. Il suo obiettivo consiste nell’iscriversi a una prestigiosa scuola d’arte per affinare la sua tecnica. Immediatamente, qui incontra Thomas (voce di Koki Uchiyama). Egli appare come un talento brillante ma decisamente arrogante. Di conseguenza, il ragazzo considera Aiko una rivale da battere.

Tuttavia, la competizione accesa tra i due cambia natura nel tempo. Infatti, essa si trasforma gradualmente in un legame complesso. Inoltre, l’ispirazione reciproca, i conflitti artistici e i sentimenti inespressi alimentano la loro relazione. Pertanto, la serie esplora temi profondi come l’arte, la ricerca dell’identità, l’ambizione sfrenata e l’amore romantico. Infine, lo stile visivo garantisce un forte impatto emotivo e mantiene un tono drammatico.

Spoiler finale

Nelle battute finali, Aiko e Thomas devono affrontare una scelta dolorosa tra la carriera artistica e i loro sentimenti. Improvvisamente, un evento inatteso legato allo scoppio della guerra in Europa mette a dura prova il loro rapporto. Quindi, questo dramma storico ridefinisce il loro futuro incerto. Concludendo, la narrazione offre una fine emotiva, aperta e perfettamente coerente con il tono artistico della serie.

Cast completo della serie tv Il prisma dell’amore

Il cast vocale riunisce alcuni dei doppiatori più importanti dell’animazione giapponese, ognuno essenziale per il carattere dei personaggi: