L’appuntamento televisivo con I delitti del BarLume – La danza dello squalo arricchisce la programmazione di Sky Cinema Uno. Questo capitolo rappresenta l’episodio conclusivo della tredicesima stagione della celebre collection. Inoltre, si tratta di una produzione Sky Original che Sky Studios e Palomar realizzano con grande cura. Gli sceneggiatori traggono liberamente ispirazione dai divertenti romanzi dello scrittore Marco Malvaldi. Dunque, una nuova e complessa indagine sconvolge la tranquillità estiva di Pineta. Qui, il terrore diffuso per la presenza di uno squalo al largo diventa il pretesto perfetto per nascondere un caso molto più umano e decisamente più pericoloso.

Regia, produzione e protagonisti de I delitti del BarLume La danza dello squalo

Milena Cocozza firma la regia di questo episodio finale. La produzione è interamente italiana, frutto della collaborazione tra Sky Studios e Palomar (Mediawan Company). Pertanto, la qualità del prodotto rimane altissima. Un cast corale di grande talento interpreta i personaggi iconici della serie. Filippo Timi guida il gruppo nel ruolo del barista investigatore. Accanto a lui, Lucia Mascino offre una performance solida. Inoltre, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti e Alessandro Benvenuti arricchiscono la narrazione con la loro verve comica e drammatica.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese in Toscana. Nello specifico, Marciana Marina e altre zone suggestive dell’Isola d’Elba ospitano le scene, confermandosi come location storiche della serie. In particolare, le spiagge assolate e il porto turistico diventano il centro nevralgico dell’allarme squalo. Di conseguenza, questi luoghi idilliaci fanno da contrasto all’inquietudine che sconvolge l’estate di Pineta.

Trama de I delitti del BarLume La danza dello squalo

A Pineta, una voce insistente si diffonde rapidamente tra i bagnanti e i residenti. Infatti, si dice che un feroce squalo si aggiri pericolosamente vicino alla riva, terrorizzando chiunque osi avvicinarsi all’acqua. Sebbene nessuno abbia osservato direttamente il predatore, la paura cresce in modo esponenziale. Tuttavia, la situazione precipita quando accade un fatto inquietante: il ganzo di Olivia scompare nel nulla mentre si trova in mare. Immediatamente, l’opinione pubblica punta il dito contro il presunto mostro marino.

Ciononostante, l’ispettrice Fusco (Lucia Mascino) non si lascia convincere dall’isteria collettiva. Al contrario, lei sospetta che il vero pericolo non risieda tra le onde, bensì sulla terraferma. Nel frattempo, Massimo, Tizi, Gino e gli altri irriverenti “bimbi” del BarLume commentano l’accaduto a modo loro, tra battute e teorie strampalate. Così, l’indagine prende una piega sempre più oscura. Dunque, tra gelosie represse, segreti inconfessabili e moventi nascosti, la verità inizia lentamente a emergere.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, la Fusco risolve brillantemente il mistero. Infatti, scopre che la scomparsa del ragazzo non ha alcun legame con lo squalo. In realtà, dietro l’incidente si nasconde un crimine umano ben preciso. Nello specifico, un conflitto personale irrisolto e un tentativo di depistaggio hanno causato il dramma. Il finale smonta la paura collettiva che aveva paralizzato il paese. Infine, la storia riporta l’attenzione su ciò che a Pineta non manca mai: i delitti, non i pesci.

Cast completo de I delitti del BarLume La danza dello squalo

Il cast riunisce gli attori storici della serie, ognuno fondamentale per l’equilibrio narrativo: