Giovedì 22 gennaio è in onda, su Canale 5, la prima puntata di Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico di Antonio Ricci è proposto dalle ore 21:45 circa, prendendo il via subito dopo la fine di La Ruota della Fortuna.

Striscia la Notizia 22 gennaio, Dario Ballantini imita Sergio Mattarella

Al timone di Striscia la Notizia del 22 gennaio c’è la storica coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Insieme a loro ci sono Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Ad arricchire la serata c’è la musica dal vivo, suonata dalla band diretta da Demo Morselli. Torna, in studio, la storica figura del Gabibbo.

La prima puntata di Striscia la Notizia in prima serata ha come protagonista il comico ed imitatore Dario Ballantini. Quest’ultimo, per il debutto in prima serata, realizza la parodia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’inviato Giuseppe Longinotti, invece, vaga per Milano fingendo di essere un candidato sindaco, approfittando del suo ruolo per ottenere favoritismi.

Tapiro a Rosario Fiorello

A Striscia la Notizia del 22 gennaio è molto attesa la partecipazione di Maria De Filippi. La conduttrice, affiancata da Tina Cipollari e da Giovannino, ha il compito di consegnare un pupazzetto a forma di escremento agli automobilisti che parcheggiano la loro auto, senza averne diritto, nei posti riservati alle persone con disabilità.

In studio, invece, ci sono altri due ospiti. Il primo è il calciatore Alex Del Piero, che per l’occasione interpreta il personaggio Capitan Alex, un supereroe decisamente speciale. La criminologa Roberta Bruzzone, invece, deve indagare su un fantomatico delitto avvenuto in studio: i principali sospettati sono Greggio e Iacchetti, mentre la vittima è Valerio Merola.

A Valerio Staffelli, poi, è assegnato il compito di consegnare il primo Tapiro d’oro della stagione. Colui che lo riceve è lo showman Rosario Fiorello.

Striscia la Notizia 22 gennaio, i servizi

A Striscia la Notizia vi sono numerosi servizi. Luca Abete indaga sul fenomeno dei cantanti neomelodici, chiamati ad esibirsi nelle feste dei bambini con le loro canzoni che, spesso, contengono frasi che inneggiano alla malavita. Rajae Bezzaz vola fino a Como, dove visita un canile speciale: qui, infatti, sono i cani che scelgono le persone che si prendono cura di loro.

Il già citato Valerio Staffelli firma un esperimento sociale: con telecamere nascoste sono mostrate le reazioni delle persone quando assistono ad un ragazzo che rimprovera duramente la mamma anziana. Enrico Lucci, infine, interferisce con le celebrazioni per i 30 anni di Porta a Porta.

Nel corso di Striscia la Notizia del 22 gennaio ci sono due rubriche storiche. La prima è Striscia il cartellone con Cristiano Militello, la seconda è I Nuovi Mostri, introdotta da Rosaria Rollo.