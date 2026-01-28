Il catalogo di Apple TV+ accoglie con entusiasmo il ritorno di una delle sue serie tv più apprezzate: Shrinking 3. A partire da mercoledì 28 gennaio 2026, la piattaforma di streaming rilascia i nuovi episodi della terza stagione, confermando la formula vincente che mescola umorismo tagliente e profonda introspezione emotiva. La serie, composta da 11 episodi a cadenza settimanale, rimette al centro della scena Jimmy Laird, il terapeuta che ha deciso di infrangere ogni regola deontologica pur di aiutare i suoi pazienti (e se stesso). Tra risate amare e momenti commoventi, la narrazione prosegue l’esplorazione del lutto e della rinascita, coinvolgendo lo spettatore nelle caotiche vite dei protagonisti.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Shrinking 3”

Dietro il successo dello show troviamo ancora una volta il genio creativo di Bill Lawrence, Jason Segel e Brett Goldstein, un trio che garantisce una scrittura brillante e ritmi comici perfetti. La produzione è frutto della collaborazione tra Warner Bros. Television, Doozer Productions e 3 Chance Productions, consolidando la posizione della serie come uno dei titoli di punta di Apple TV+.

Il cast corale ritrova i suoi pilastri: Jason Segel interpreta il protagonista vulnerabile e impulsivo, affiancato dal leggendario Harrison Ford, che regala una performance memorabile nel ruolo del mentore scorbutico. Accanto a loro, tornano Jessica Williams, Luke Tennie e il resto del gruppo. Inoltre, questa stagione alza ulteriormente l’asticella con l’ingresso di guest star d’eccezione come Jeff Daniels, Michael J. Fox e Candice Bergen, pronti a portare nuove sfumature alla storia.

Dove è stata girata?

La troupe ha lavorato interamente negli Stati Uniti, scegliendo la soleggiata California come sfondo per le vicende. In particolare, le riprese hanno coinvolto:

quartieri residenziali di Pasadena, che con le loro case curate contrastano con il disordine emotivo dei personaggi;

studi di produzione a Los Angeles per gli interni;

per gli interni; location urbane reali che restituiscono la quotidianità della West Coast.

Queste ambientazioni, dallo studio terapeutico condiviso alle abitazioni private, diventano luoghi familiari dove i personaggi si scontrano, si confrontano e crescono insieme.

Trama della serie tv “Shrinking 3”

La narrazione riprende con Jimmy Laird (Jason Segel) di fronte a un nuovo capitolo esistenziale: la sindrome del nido vuoto. Sua figlia Alice (Lukita Maxwell) sta per lasciare la casa paterna per il college, costringendo Jimmy a confrontarsi con la solitudine e con il timore di perdere il legame faticosamente ricostruito. Per compensare questa ansia, il terapeuta spinge ancora oltre i limiti della sua professione, adottando metodi sempre più radicali e “senza filtri” con i suoi pazienti.

Tuttavia, questo approccio crea forti attriti con i colleghi. Il Dr. Paul Rhoades (Harrison Ford), mentre gestisce il progredire della sua malattia, cerca di arginare i danni causati dall’impulsività di Jimmy, ma si trova spesso coinvolto suo malgrado nelle follie dell’amico. Anche Gaby (Jessica Williams) deve bilanciare la sua carriera accademica con le dinamiche complesse dello studio. La stagione approfondisce temi delicati come la crescita personale, la gestione del dolore e l’etica professionale, mostrando come le “verità brutali” di Jimmy, sebbene ben intenzionate, possano innescare reazioni a catena imprevedibili e talvolta pericolose.

Spoiler finale

Negli episodi conclusivi, Jimmy deve accettare le conseguenze delle sue azioni. Il suo stile terapeutico estremo porta a un punto di rottura che lo costringe a riconsiderare il suo ruolo di medico e di padre. Parallelamente, il rapporto con Alice evolve verso una maturità nuova: la ragazza reclama la sua indipendenza, obbligando il padre a lasciarla andare. Anche Paul affronta sfide significative legate alla sua salute, mostrando un lato vulnerabile inedito. La stagione termina con un equilibrio ritrovato ma precario, ponendo le basi narrative per la già confermata stagione 4.

Cast completo della serie tv “Shrinking 3”

Di seguito l’elenco degli attori principali e i rispettivi ruoli all’interno della serie: