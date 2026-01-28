La programmazione di Giallo si tinge di mistero questa sera, martedì 27 gennaio 2026, con la messa in onda dell’episodio Alexandra L’effetto specchio. La puntata fa parte della fortunata serie francese Alexandra Ehle, che ha conquistato il pubblico grazie al carisma della sua protagonista. La narrazione segue una nuova, intricata indagine della brillante e anticonformista medico legale Alexandra Ehle. Nota per la sua abitudine di oltrepassare i limiti del proprio ruolo, Alexandra si immerge in un caso complesso che intreccia identità rubate, inganni visivi e un omicidio enigmatico che sfida la logica forense tradizionale.

Regia, produzione e protagonisti dell’episodio Alexandra L’effetto specchio

La direzione artistica rimane saldamente in mani francesi, mantenendo lo stile che alterna toni drammatici a momenti di sottile umorismo, tipico della produzione originale. La serie conferma la scelta di ambientare le vicende nella suggestiva città di Bordeaux, sfruttando le sue architetture per creare un contrasto affascinante con i macabri ritrovamenti.

A guidare il cast troviamo l’eclettica Julie Depardieu, affiancata da Bernard Yerlès nel ruolo del comandante di polizia spesso esasperato dai metodi della collega. Completano il quadro Sara Martins, Xavier Guelfi e Sophie Le Tellier, che arricchiscono le dinamiche dell’istituto forense.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Francia, concentrandosi sulla regione della Nuova Aquitania. La città di Bordeaux funge da palcoscenico principale, ospitando l’istituto forense dove Alexandra Ehle svolge le sue autopsie e conduce le sue indagini parallele. Le location selezionate includono strade caratteristiche, edifici storici dal fascino decadente e ambienti interni moderni, elementi che contribuiscono a definire l’atmosfera investigativa unica della serie.

Trama dell’episodio Alexandra L’effetto specchio

In L’effetto specchio, la polizia rinviene un corpo in circostanze misteriose, dando il via a un’indagine che appare subito anomala. Durante l’esame autoptico, Alexandra Ehle nota incongruenze fisiche che suggeriscono che la vittima non sia chi i documenti dicono che sia. La donna sembra aver vissuto una doppia esistenza, costruita su bugie elaborate e manipolazioni estetiche. Questo dettaglio spinge il medico legale a indagare oltre la morte clinica, cercando di ricostruire la vita vera della donna prima della sua tragica fine.

L’indagine costringe Alexandra e il comandante Doisneau a una collaborazione serrata, nonostante le loro divergenze caratteriali. Mentre scavano nel passato della vittima, i due protagonisti si confrontano con segreti personali e vite parallele. Gli indizi raccolti sembrano riflettersi l’uno nell’altro, creando un gioco di specchi dove la realtà si confonde con l’apparenza. L’episodio alterna abilmente momenti di rigorosa analisi scientifica in laboratorio a intuizioni psicologiche brillanti, mostrando come Alexandra riesca a entrare in empatia con la vittima per svelare la verità che tutti gli altri ignorano.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, Alexandra riesce a ricomporre il puzzle dell’identità della vittima. Attraverso un dettaglio anatomico trascurato e una deduzione logica, il medico legale smaschera il colpevole e rivela il movente nascosto dietro l’omicidio. Il caso si dimostra legato a una relazione tossica e al desiderio ossessivo di proiettare un’immagine perfetta di sé. La soluzione non porta solo giustizia, ma offre anche una profonda riflessione sul tema del “doppio” e sulle maschere che le persone indossano quotidianamente, restituendo infine dignità alla memoria della donna uccisa.

Cast completo dell’episodio Alexandra L’effetto specchio

Di seguito l’elenco degli attori principali che danno vita ai personaggi di questa puntata: