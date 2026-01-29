Giovedì 29 gennaio procede, con l’appuntamento denominato L’errore, la stagione 15 di Don Matteo. La fiction prende il via alle ore 21:30 circa, su Rai 1.

Don Matteo 15 L’errore, regista e dove è girata

La produzione, firmata dalla società Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è composta da un totale di dieci puntate, dalla durata di circa due ore, in onda per altrettante settimane nel prime time del giovedì di Rai 1.

Quello odierno è il quarto episodio della quindicesima stagione, che proseguirà anche in concomitanza con le Olimpiadi di Milano-Cortina e salterà un turno solamente in occasione del Festival di Sanremo.

Numerosi i registi che hanno lavorato dietro alla macchina da presa della produzione. Fra gli altri sono coinvolti Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. Le riprese, invece, si sono svolte a Spoleto.

Don Matteo 15 L’errore, la trama

Nel corso della puntata odierna di Don Matteo, il Capitano Diego Martini finisce nei guai a causa di un pasticcio causato dal Maresciallo Nino Cecchini. Quest’ultimo, per cercare di risolvere la situazione, commette, però, un errore ancora più grande.

Di conseguenza, Martini finisce nel mirino di Andrea, una ragazza con un carattere un po’ strambo e che è segretamente innamorata di lui. Per il Capitano, la gestione di Andrea è decisamente complessa, in quanto lei non gli dà pace.

Il protagonista, intanto, deve iniziare a pensare alle modalità per rendere concreti i progetti di coppia creati con Giulia.

Spoiler finale

Nel corso di Don Matteo 15 di giovedì 29 gennaio, in città arriva una donna misteriosa, che porta con sé nuovi interrogativi ed imprevisti. A Don Massimo è affidato il compito di cercare di capire le reali motivazioni che hanno portato quest’ultima a Spoleto. Il parroco, nel frattempo, deve fare i conti con i rapporti di Maria. La giovane ragazza incinta è sempre più vicina a Giona e ciò crea, nel personaggio principale, non pochi dubbi.

Don Matteo 15 L’errore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Don Matteo 15, il cui quarto appuntamento, in onda il 29 gennaio, è visibile, oltre che in tv, anche in streaming ed on demand su Rai Play.