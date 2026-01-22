Giovedì 22 gennaio, su Rai 1, è in onda la puntata dal titolo L’ultima scommessa di Don Matteo 15. Si tratta del terzo appuntamento della fiction.

Don Matteo 15 L’ultima scommessa, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione del titolo è la Lux Vide, che ha lavorato con la collaborazione di Rai Fiction. Numerosi i registi che sono presenti dietro alla macchina da presa di Don Matteo, ovvero Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco.

In totale, la quindicesima stagione è composta da un totale di dieci puntate, dalla durata di circa due ore ciascuna. La serie è ambientata, per il settimo anno consecutivo, a Spoleto, città nella quale si sono svolte anche le riprese.

Molto positivi gli ascolti che sta continuando ad ottenere la serie. Gli episodi, infatti, hanno tenuto compagnia a poco meno di 4 milioni di milioni di telespettatori, con una share del 24% circa.

Don Matteo 15 L’ultima scommessa, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo L’ultima scommessa di Don Matteo 15, a Spoleto fervono i preparativi per la festa di fidanzamento fra Giulia e Diego. Vista l’occasione, in città fanno il loro arrivo i genitori del Capitano, che mostrano un temperamento molto vivace e che, soprattutto, sono quasi sempre in disaccordo fra loro. Non appena apprende tale informazione, il Maresciallo Cecchini decide di lavorare ad un unico obiettivo: fare di tutto pur di non farli incontrare. Di fatto, Diego e Cecchini fanno squadra per evitare che possa compiersi un disastro familiare.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante l’episodio L’ultima scommessa, il protagonista Don Massimo è preoccupato. Il parroco della città, infatti, teme per le sorti di Maria, che rischia di finire in delle situazioni complesse. La giovane, intanto, sembra essere sempre più vicina a Giona e la loro amicizia sembra potersi trasformare in qualcosa di più serio. I due ragazzi, tuttavia, rischiano di finire in pericolo.

Don Matteo 15 L’ultima scommessa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Don Matteo 15, il cui terzo appuntamento, in onda il 22 gennaio, è visibile, oltre che in tv, anche in streaming ed on demand su Rai Play.