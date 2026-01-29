Dopo tante indiscrezioni e smentite, finalmente arriva l’ufficialità. Mediaset, infatti, ha sciolto le riserve ed ha confermato che il Grande Fratello Vip si farà, a partire da marzo.

Grande Fratello Vip marzo, la conduttrice è Ilary Blasi

Il Biscione, annunciando l’arrivo del Grande Fratello Vip a marzo, ha anche confermato il nome di colei che sarà chiamata a condurre il reality. Si tratta di Ilary Blasi, che dunque ha il compito, non semplice, di sostituire Alfonso Signorini, che già da settimane ha deciso di auto-sospendersi da Mediaset.

A realizzare il reality show, in collaborazione con l’emittente, è la società Endemol Shine Italia, che ha intenzione di apportare non poche innovazioni alla trasmissione, seppur nel rispetto dello spirito con il quale è iniziata l’avventura del GF.

La data di inizio per evitare la contrapposizione con le Olimpiadi e con il Festival di Sanremo

Al momento, non è nota la data nella quale prenderà ufficialmente il via il Grande Fratello Vip. Quel che è certo è che occorrerà attendere la metà di marzo per seguire la prima puntata. Una collocazione, questa, che permette al reality di evitare la contrapposizione con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e, soprattutto, con il Festival di Sanremo, entrambi eventi proposti su Rai 1.

Altra certezza è che il Grande Fratello Vip andrà in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 22:00 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna. Non è scontato, invece, che il format confermerà la messa in onda nella fascia del prime time del lunedì: secondo alcune indiscrezioni non confermate, il format potrebbe essere sposato di ventiquattro ore, sbarcando al martedì.

Grande Fratello Vip marzo, sarà l’edizione più corta di sempre

Altra certezza relativa al Grande Fratello Vip è la durata. Quella che sarà l’ottava edizione sarà la più corta di sempre, durando appena sei settimane. La sensazione, insomma, è che si tratti di una sorta di esperimento per valutare l’effettiva tenuta dello show, che nella versione nip autunnale non ha convinto negli ascolti e al centro di varie polemiche nelle ultime settimane.

Ignoto, ad oggi, il cast dei concorrenti e degli opinionisti del Grande Fratello Vip. Tutti i partecipanti, nello spirito del reality, saranno volti celebri del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport nostrano. L’ultima edizione del GF Vip risale alla stagione televisiva 2022-2023. Composta da un totale di quarantacinque puntate, la trasmissione ha chiuso con una media di 2 milioni e 600 mila telespettatori con una share del 20,58%.