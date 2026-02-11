Fallout 2 serie tv Prime Video
Fallout 2: trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Prime Video

11 Febbraio 2026
La seconda stagione di Fallout 2 amplia l’universo post-apocalittico ispirato alla celebre saga videoludica di Bethesda. La serie torna in streaming su Prime Video con nuovi episodi che approfondiscono le pesanti conseguenze degli eventi finali del primo capitolo. La narrazione spinge i protagonisti verso territori ancora più ostili del Wasteland, dove il pericolo si nasconde dietro ogni duna di sabbia e in ogni rovina arrugginita.

Protagonisti della seconda stagione di Fallout in cammino nel deserto nucleare

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Fallout 2”

Amazon MGM Studios produce Fallout 2 avvalendosi ancora una volta della supervisione creativa di Jonathan Nolan e Lisa Joy. Questa stagione conferma un impianto registico di altissimo livello cinematografico, mantenendo una cura maniacale per il world-building che ha reso celebre il franchise. Gli autori riescono a bilanciare perfettamente l’umorismo cinico tipico dei giochi con una tensione drammatica costante.

Al centro del racconto ritroviamo Lucy MacLean, The Ghoul e Maximus. Questi tre personaggi rappresentano visioni diametralmente opposte della sopravvivenza in un mondo devastato dal conflitto nucleare. Mentre Lucy conserva ancora barlumi di idealismo, il Ghoul incarna il cinismo di chi ha attraversato secoli di orrori, e Maximus riflette il rigore dogmatico della Brotherhood of Steel. L’ambientazione si estende sensibilmente, esplorando nuovi Vault sotterranei mai aperti prima e città in rovina dove le fazioni armate si contendono le ultime risorse tecnologiche rimaste.

Dove è stata girata?

Le riprese di Fallout 2 hanno interessato diverse zone degli Stati Uniti, tra cui New York, Utah e California. La produzione ha sfruttato set naturali mozzafiato e scenografie imponenti per restituire l’estetica desolata del Wasteland. Inoltre, molti interni dei Vault nascono all’interno di studi chiusi tecnologicamente avanzati, mentre le distese desertiche richiamano esplicitamente le atmosfere iconiche dei titoli videoludici originali.

Paesaggio desertico post-apocalittico dove è girata la serie Fallout

Trama della serie tv “Fallout 2”

In Fallout 2 la narrazione riparte immediatamente dopo le rivelazioni sconvolgenti che hanno chiuso il ciclo precedente. Lucy MacLean deve gestire una verità brutale che scuote le fondamenta ideologiche della sua educazione nei Vault. Allo stesso tempo, The Ghoul prosegue la sua spietata caccia personale, un viaggio che intreccia i ricordi della sua vita pre-bellica con le necessità brutali del presente. La sua ricerca di risposte lo porta a esplorare zone d’ombra che collegano il passato glorioso dell’America alla sua attuale rovina.

Nel frattempo, Maximus affronta un conflitto interiore sempre più lacerante. Il giovane soldato si ritrova immerso nelle spietate dinamiche di potere della Brotherhood of Steel, dove l’ambizione e la fede si scontrano continuamente. Maximus deve scegliere se restare un ingranaggio obbediente della macchina bellica o seguire la propria coscienza, rischiando l’esecuzione per tradimento. La stagione analizza con lucidità il tema della memoria collettiva e il costo etico della sopravvivenza in un ecosistema dove la morale rappresenta ormai un lusso che pochi possono permettersi.

Spoiler finale

Nel finale di Fallout 2, le diverse linee narrative convergono in un epico scontro che stravolge gli equilibri politici del Wasteland. Le azioni di Lucy MacLean innescano conseguenze irreversibili per il futuro delle colonie esterne, mentre l’identità passata di The Ghoul emerge in modo definitivo, rivelando legami insospettabili con le alte sfere del potere antico. La stagione si conclude con un colpo di scena che mette in discussione il destino dell’umanità, lasciando presagire una minaccia ancora più grande proveniente dai segreti dei Vault.

Scena finale carica di suspense della seconda stagione di Fallout

Cast completo della serie tv “Fallout 2”

Il cast di Fallout 2 mescola con efficacia volti già noti e nuovi ingressi strategici, consolidando la natura corale di questo progetto ambizioso:

  • Ella Purnell: interpreta Lucy MacLean
  • Walton Goggins: interpreta The Ghoul (Cooper Howard)
  • Aaron Moten: interpreta Maximus
  • Kyle MacLachlan: interpreta Hank MacLean
  • Moisés Arias: interpreta Norm MacLean
  • Sarita Choudhury: interpreta Lee Moldaver

