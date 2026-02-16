Intrighi e passioni travolgono Istanbul nella celebre soap turca Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle 14:10. Nelle puntate previste dal 16 al 20 febbraio 2026, le sorelle Yilmaz affrontano sfide sentimentali e sociali durissime che mettono alla prova il loro legame. Al centro della scena risplendono figure carismatiche come Yildiz, Ender, Alihan, Zeynep, Halit, Kemal e Zehra, pronti a darsi battaglia tra lussuosi uffici e ville mozzafiato sul Bosforo.

Lunedì 16 febbraio – Forbidden Fruit 16–20 febbraio 2026

L’inizio della settimana si apre con una tempesta mediatica e familiare. Yildiz finisce ingiustamente nel mirino e riceve accuse pubbliche per un gesto mai commesso, frutto di una manipolazione esterna. La perfida Ender non perde nemmeno un istante e sfrutta immediatamente la situazione caotica per screditare la giovane rivale agli occhi di Halit. La donna mira a riconquistare il suo posto d’onore nella vita del potente imprenditore, cercando di dimostrare l’inadeguatezza della nuova signora Argun. Yildiz tenta di difendersi, ma le prove costruite ad arte sembrano incastrarla in un vicolo cieco, mentre la fiducia del marito vacilla pericolosamente sotto il peso dei dubbi sollevati dalla sua ex moglie.

Martedì 17 febbraio

Aria di crisi profonda per la coppia più amata dai telespettatori. Alihan e Zeynep hanno un durissimo scontro verbale che mette seriamente a rischio il loro tormentato rapporto. L’orgoglio di entrambi impedisce un chiarimento sereno, scavando un solco che appare incolmabile. Contemporaneamente, all’interno della villa, anche Zehra punta il dito contro Yildiz. La figlia maggiore di Halit decide di appoggiare apertamente la linea dura di Ender, alimentando un clima di sospetto e ostilità che rende l’aria irrespirabile per la povera Yildiz, ormai isolata nel suo stesso focolare domestico.

Mercoledì 18 febbraio – Forbidden Fruit 16–20 febbraio 2026

La trama si sposta sul versante degli affari e della gelosia. Halit riceve una proposta professionale molto vantaggiosa ma estremamente rischiosa, che potrebbe risollevare le sorti delle sue aziende o decretarne il tracollo definitivo. L’uomo d’affari riflette attentamente, consapevole che ogni mossa falsa gioverebbe ai suoi nemici giurati. Intanto, sul fronte sentimentale, Zeynep riceve un invito del tutto inaspettato da parte di Dündar. Questa novità non passa inosservata e scatena immediatamente la gelosia latente di chi la circonda, specialmente in Alihan, che osserva la scena con crescente irritazione pur fingendo indifferenza. Le dinamiche amorose si intrecciano così con i giochi di potere, creando nuove e pericolose alleanze tra i corridoi della holding.

Giovedì 19 febbraio

Ender dimostra ancora una volta di essere inarrestabile e mette in atto un nuovo, sofisticato piano per riconquistare il prestigio perduto. La donna muove i fili dell’alta società turca con maestria, sicura che la caduta di Yildiz sia ormai imminente. Nel frattempo, il gelo tra Alihan e Zeynep aumenta vertiginosamente. L’uomo d’affari sembra ormai intenzionato ad allontanarsi definitivamente dalla ragazza, convinto che le loro differenze caratteriali e i segreti del passato rappresentino un ostacolo insormontabile per una vita insieme.

Venerdì 20 febbraio – Forbidden Fruit 16–20 febbraio 2026

La settimana si chiude con una serie di risoluzioni drastiche. Yildiz, stanca delle continue umiliazioni e dei complotti orditi alle sue spalle, prende una decisione ferma per proteggere la propria dignità di donna e di moglie. La sua reazione coglie di sorpresa sia Halit che Ender, ribaltando momentaneamente i rapporti di forza. Tuttavia, il vero colpo di scena arriva da un altro fronte: nel finale di puntata, Alihan annuncia una scelta scioccante che cambierà per sempre il destino di tutti i protagonisti. La sua dichiarazione lascia Zeynep impietrita e apre nuovi scenari carichi di tensione per il futuro della famiglia Argun e dei loro collaboratori più stretti.

Dove seguire la soap

L’appuntamento con Forbidden Fruit resta fisso su Canale 5 alle ore 14:10. Per chi desidera recuperare i momenti salienti o guardare le puntate in mobilità, tutti gli episodi sono fruibili gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile sia tramite browser che tramite applicazione ufficiale per smartphone e tablet.