Intrighi sempre più pericolosi, alleanze che si spezzano e scelte destinate a cambiare tutto. La soap turca Forbidden Fruit entra in una settimana ad alta tensione su Canale 5, in onda ogni pomeriggio alle 14:10. Le puntate dal 2 al 6 febbraio 2026 spingono la narrazione su un terreno ancora più instabile, dove ambizione, vendetta e sentimenti contrastanti guidano le mosse dei protagonisti. Al centro della scena troviamo Yildiz, Ender, Alihan, Zeynep, Halit, Kemal e Zehra, coinvolti in una spirale di conflitti che rende ogni rapporto fragile e potenzialmente esplosivo.

Lunedì 2 febbraio – Forbidden Fruit 2–6 febbraio 2026

La settimana si apre con uno scontro frontale che promette conseguenze pesanti. Yildiz affronta apertamente Ender, dando vita a un confronto carico di tensione e accuse reciproche. Le due donne non si risparmiano colpi bassi e mettono sul tavolo rancori accumulati nel tempo. Ogni parola sembra studiata per ferire e per ribadire chi, in quel momento, detiene il controllo.

Intanto Alihan appare sempre più distante da Zeynep. Il suo allontanamento non è solo emotivo, ma anche simbolico: Alihan sembra voler tagliare i ponti con un passato che lo mette in difficoltà, lasciando Zeynep disorientata e piena di domande senza risposta.

Martedì 3 febbraio

Martedì il clima si fa ancora più teso. Zehra accusa apertamente Yildiz, mettendola sotto pressione davanti a più persone. Le accuse scuotono l’equilibrio già precario e costringono Yildiz a difendersi, mentre cresce il sospetto che qualcuno stia cercando di isolarla.

Nel frattempo Ender continua a muovere le sue pedine nell’ombra e trama insieme a Irem. Le due donne pianificano una strategia studiata nei minimi dettagli, convinte che questo sia il momento giusto per colpire e ribaltare i rapporti di forza.

Mercoledì 4 febbraio – Forbidden Fruit 2–6 febbraio 2026

Mercoledì sposta l’attenzione sugli affari e sulle opportunità che possono nascondere secondi fini. Halit riceve una proposta d’affari allettante, ma dietro l’apparente vantaggio economico si celano rischi che potrebbero ripercuotersi sulla sua vita privata. La decisione non è semplice e Halit deve valutare con attenzione ogni possibile conseguenza.

Contemporaneamente Zeynep riceve un invito da Dündar. L’incontro rappresenta per lei una possibile via di fuga dalle tensioni sentimentali, ma anche un terreno scivoloso che potrebbe complicare ulteriormente il rapporto con Alihan.

Giovedì 5 febbraio

La puntata di giovedì segna un momento di svolta. Ender organizza un piano preciso contro Yildiz, convinta che sia arrivato il momento di affondare il colpo decisivo. Ogni mossa viene calcolata con freddezza, senza lasciare spazio all’improvvisazione.

Nello stesso tempo Alihan e Zeynep si scontrano duramente. Il loro confronto è emotivo e doloroso, fatto di recriminazioni e parole non dette. Lo scontro mette in evidenza quanto la distanza tra loro sia ormai profonda.

Venerdì 6 febbraio – Forbidden Fruit 2–6 febbraio 2026

Il venerdì chiude la settimana con scelte drastiche. Yildiz prende una decisione che potrebbe cambiare il corso della sua vita e il suo ruolo all’interno della famiglia e degli equilibri di potere. Non si tratta di una scelta impulsiva, ma del risultato di pressioni continue e tradimenti accumulati.

Parallelamente Alihan si allontana definitivamente. La sua decisione appare irrevocabile e lascia dietro di sé ferite profonde, soprattutto per Zeynep, che si trova costretta a fare i conti con una perdita difficile da accettare.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 alle 14:10. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, per seguire la soap in diretta o recuperare gli episodi on demand.

Tra vendette silenziose, amori messi alla prova e giochi di potere sempre più spietati, Forbidden Fruit prepara una settimana intensa, pensata per tenere il pubblico incollato allo schermo e alimentare la curiosità episodio dopo episodio.