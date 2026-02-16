Nuova settimana di intrighi e misteri alla tenuta spagnola più amata della televisione. La celebre soap La Promessa prosegue la sua programmazione su Rete 4, in onda ogni sera alle 19:45. Nelle puntate previste dal 16 al 22 febbraio 2026, la ricerca della verità di Jana si scontra frontalmente con la spietatezza della Marchesa Cruz. I protagonisti assoluti di questi sette giorni saranno Jana, Dolores, Cruz, Curro, Angela, Martina e Ramona, tutti coinvolti in una rete di bugie che sta per strapparsi definitivamente.

Lunedì 16 febbraio – La Promessa 16–22 febbraio 2026

L’inizio della settimana porta con sé rivelazioni sconvolgenti. Jana entra finalmente in possesso di informazioni cruciali riguardanti il suo passato e scopre un segreto inaspettato legato a sua madre Dolores. Questo nuovo indizio riapre ferite mai rimarginate e spinge la giovane cameriera a dubitare di chiunque la circondi. Nel frattempo, la tensione a palazzo sale vertiginosamente quando Cruz torna a minacciare apertamente Angela. La Marchesa non tollera interferenze nei suoi piani e usa ogni mezzo a sua disposizione per mantenere il controllo sulla servitù e sui nobili. La situazione diventa insostenibile, poiché il clima di sospetto avvolge ogni stanza della tenuta, rendendo difficile distinguere gli alleati dai nemici giurati.

Martedì 17 febbraio

Nonostante i rischi evidenti per la sua posizione, Angela decide di non abbassare la testa e affronta Cruz in un duello verbale tesissimo che lascia i presenti senza fiato. La donna dimostra un coraggio inaspettato, sfidando l’autorità della padrona di casa. Contemporaneamente, Martina appare sempre più confusa e isolata, travolta dagli eventi familiari che non riesce più a gestire. La ragazza cerca conforto, ma trova solo porte chiuse e sguardi di disapprovazione, sentendosi gradualmente spinta ai margini della vita sociale della Promessa.

Mercoledì 18 febbraio – La Promessa 16–22 febbraio 2026

L’indagine personale di Jana prosegue senza sosta tra i corridoi meno frequentati del palazzo. La giovane indaga su una stanza segreta della tenuta, un luogo dimenticato dal tempo che potrebbe contenere prove definitive sulla scomparsa di sua madre e sul destino di suo fratello. Ogni passo falso potrebbe costarle il licenziamento o peggio, ma la sete di giustizia supera la paura. Intanto, nel settore della servitù, Ricardo mette alle strette Ana. L’uomo pretende risposte sincere su alcuni ammanchi e strani comportamenti notati di recente, creando una spaccatura tra i lavoratori che solitamente agiscono con grande solidarietà. La stabilità del gruppo vacilla sotto il peso dei sospetti reciproci.

Giovedì 19 febbraio

La maschera di perfezione e distacco di Cruz crolla fragorosamente durante un evento conviviale. Per la prima volta, la marchesa perde il controllo davanti a tutta la famiglia riunita, rivelando una fragilità d’animo che nessuno sospettava. Questo momento di debolezza scatena reazioni a catena tra gli eredi. Sotto pressione per le continue domande di Jana e l’instabilità della zia, Curro prende una decisione drastica. Il ragazzo compie un gesto impulsivo che lascia tutti senza parole, mettendo in discussione il suo stesso futuro all’interno della nobile casata.

Venerdì 20 febbraio – La Promessa 16–22 febbraio 2026

Il clima generale si fa estremamente pericoloso per chiunque osi sfidare lo status quo. Angela teme seriamente per la sua incolumità fisica dopo l’ultimo scontro con la Marchesa e cerca rifugio in alleanze improbabili. La donna percepisce movimenti sospetti nelle ombre del giardino e teme una ritorsione violenta. Nel frattempo, Maria decide di confidare a Pia i suoi dubbi crescenti sulla gestione della servitù. Le due donne analizzano i cambiamenti imposti dall’alto, rendendosi conto che qualcuno sta cercando di seminare zizzania per regnare meglio. La complicità tra le due diventa l’ultimo baluardo di difesa contro le manipolazioni di Cruz.

Sabato 21 febbraio

Jana riesce finalmente a mettere insieme i pezzi del puzzle che la tormenta da mesi. La ragazza scopre un collegamento inquietante tra sua madre Dolores e il defunto Barone, un legame che getta una luce sinistra sulle origini della sua famiglia. Mentre Jana trema per la portata della scoperta, Cruz festeggia quello che crede essere un nuovo successo personale, convinta di aver messo a tacere ogni voce scomoda. La sua arroganza le impedisce di notare che la verità sta per travolgerla come un fiume in piena.

Domenica 22 febbraio – La Promessa 16–22 febbraio 2026

La settimana si conclude con un colpo di scena clamoroso che cambierà per sempre i rapporti di forza alla tenuta. Angela riceve una nuova, inquietante minaccia anonima che la spinge sull’orlo del baratro. Tuttavia, è Jana a compiere il passo più azzardato: la giovane decide di affrontare direttamente Cruz nel suo studio privato. Questo confronto ravvicinato dà vita a uno scontro verbale e psicologico dalle conseguenze imprevedibili. Le due donne si guardano negli occhi senza filtri, mentre i segreti del passato emergono in tutta la loro crudeltà. Nulla sarà più come prima dopo questa domenica di fuoco alla Promessa.

Dove seguire gli episodi

La Promessa attende i telespettatori su Rete 4 ogni sera alle 19:45. Per chi non riuscisse a seguire la messa in onda televisiva, gli episodi rimangono disponibili on demand e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile da smart TV, tablet e smartphone in qualsiasi momento.