Imma Tataranni – Sostituto Procuratore torna finalmente su Rai 1 con l’attesissima quinta stagione che andrà in onda dall’8 marzo 2026. Una delle fiction più amate dal pubblico italiano riapre i battenti con 4 nuovi episodi carichi di suspense, ironia e colpi di scena. La determinata e imprevedibile Imma dovrà destreggiarsi tra indagini sempre più intricate, una vita familiare turbolenta e il legame, ormai impossibile da ignorare, con il maresciallo Ippazio Calogiuri.

Ispirata ai fortunati romanzi di Mariolina Venezia, la serie continua a mescolare abilmente il genere poliziesco con la commedia di costume, mantenendo come punto di forza l’autenticità dei suoi personaggi e la bellezza mozzafiato dei paesaggi lucani. La quinta stagione promette di scavare ancora più a fondo nel passato della protagonista, portando alla luce segreti che metteranno a dura prova il suo proverbiale senso della giustizia.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Imma Tataranni 5”

La direzione dei nuovi episodi è affidata ancora una volta a Francesco Amato, che ha saputo creare uno stile visivo unico per la serie. La produzione è firmata da Rai Fiction in collaborazione con IBC Movie. Al centro della scena ritroviamo l’iconica Vanessa Scalera, la cui interpretazione ha reso il sostituto procuratore un personaggio di culto.

Accanto a lei, il cast storico che ha decretato il successo della fiction: Massimiliano Gallo nei panni del paziente marito Pietro, Alessio Lapice nel ruolo del maresciallo Calogiuri, Barbara Ronchi (la fidata Diana) e l’irresistibile Carlo Buccirosso nel ruolo del Procuratore Vitali.

Location: dove è stata girata?

Le riprese hanno interessato l’intera Basilicata, confermando il legame viscerale tra la narrazione e il territorio. Le location principali includono:

Matera : i Sassi, il centro storico e il Palazzo di Giustizia restano il cuore pulsante delle vicende.

: i Sassi, il centro storico e il Palazzo di Giustizia restano il cuore pulsante delle vicende. Gravina in Puglia : utilizzata per le suggestive riprese panoramiche e alcuni set specifici.

: utilizzata per le suggestive riprese panoramiche e alcuni set specifici. Policoro e Maratea : location scelte per le scene legate alla costa e ai momenti di evasione dei protagonisti.

: location scelte per le scene legate alla costa e ai momenti di evasione dei protagonisti. Aree rurali lucane: i paesaggi calanchivi e le strade provinciali che accentuano il tono “western” della serie.

Trama della serie tv “Imma Tataranni 5”

La quinta stagione si apre con una Imma visibilmente scossa dagli eventi che hanno chiuso il capitolo precedente. Sul piano professionale, il sostituto procuratore deve affrontare casi legati alla criminalità locale che sembrano avere ramificazioni inaspettate. Sul piano privato, il matrimonio con Pietro (Massimiliano Gallo) vive un momento di stallo: la fiducia è stata intaccata e il tentativo di recuperare la serenità domestica appare quanto mai faticoso.

A complicare il tutto è la presenza costante di Calogiuri (Alessio Lapice). Il maresciallo, ormai cambiato e più maturo, non nasconde più i suoi sentimenti, mettendo Imma davanti a un bivio sentimentale definitivo. Intanto, la figlia Valentina si prepara a compiere scelte che la porteranno lontano da Matera, spingendo Imma a fare i conti con la “sindrome del nido vuoto” e con un vecchio fascicolo irrisolto che riemerge dal passato.

Spoiler finale: un cliffhanger inaspettato

Attenzione spoiler: La stagione si conclude con un caso che tocca personalmente la famiglia Tataranni, costringendo Imma a operare in una zona grigia tra legge e affetti. Nel finale, Imma prende una decisione drastica riguardo al suo futuro a Matera: riceve una proposta di trasferimento che potrebbe portarla a un incarico di prestigio lontano dalla Basilicata. L’ultima scena la vede di fronte a Calogiuri e Pietro, lasciando lo spettatore con il fiato sospeso su quale sarà la sua scelta definitiva, spalancando di fatto le porte a una possibile stagione 6.

Cast completo della serie tv “Imma Tataranni 5”

