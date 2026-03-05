Vladimir è la nuova serie tv dramedy-thriller disponibile su Netflix dal 5 marzo 2026. Tratta dal romanzo di Julia May Jonas, la narrazione esplora temi complessi come il desiderio, l’ossessione e le dinamiche di potere attraverso la storia di una professoressa la cui esistenza subisce un brusco scossone dopo l’incontro con un nuovo collega. La prima stagione si articola in 8 episodi.

L’opera analizza il declino di una stabilità apparente, mettendo a nudo le fragilità del mondo accademico e le conseguenze psicologiche di una passione improvvisa quanto distruttiva.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Vladimir”

Prodotta da Netflix, la serie si avvale di una direzione creativa che bilancia introspezione psicologica e toni ironici. Il cast principale schiera interpreti di grande spessore internazionale:

Rachel Weisz : interpreta la protagonista Ellen.

: interpreta la protagonista Ellen. Leo Woodall : interpreta il giovane e affascinante Vladimir.

: interpreta il giovane e affascinante Vladimir. John Slattery : interpreta John, il marito di Ellen.

: interpreta John, il marito di Ellen. Jessica Henwick: interpreta Cynthia.

Ambientazione: il campus universitario

Le riprese si sono svolte prevalentemente in scenari che riproducono un prestigioso college americano. Le aule universitarie, le biblioteche e i campus diventano elementi narrativi fondamentali, riflettendo l’atmosfera intellettuale ma fortemente competitiva in cui si muovono i personaggi. Gli spazi accademici accentuano il contrasto tra il rigore formale delle istituzioni e il caos emotivo che travolge la protagonista.

Trama della serie tv “Vladimir”

Ellen è una stimata docente di letteratura inglese in una piccola università degli Stati Uniti. La sua vita professionale sembra solida, ma il fronte privato è segnato da un matrimonio in bilico con John, finito sotto indagine per alcune accuse sollevate da ex studenti. La situazione precipita con l’arrivo di un nuovo docente, Vladimir, per il quale Ellen sviluppa un’attrazione che si trasforma rapidamente in una pericolosa ossessione.

Il coinvolgimento emotivo della donna innesca una reazione a catena che minaccia di distruggere la sua reputazione e la sua carriera. La serie indaga il confine sottile tra ammirazione intellettuale e gelosia, mostrando come la ricerca del desiderio possa alterare profondamente la stabilità psicologica di una persona.

Spoiler finale: l’epilogo della vicenda

Attenzione spoiler: Nelle fasi conclusive, Ellen si trova a gestire le macerie della propria condotta impulsiva. La verità sul legame con Vladimir e l’esito delle accuse contro il marito emergono attraverso un percorso doloroso di consapevolezza. Il finale chiude l’evoluzione psicologica della protagonista, offrendo una riflessione amara sulla responsabilità individuale e sulla fragilità dei rapporti di potere all’interno del sistema accademico.

Cast completo della serie tv “Vladimir”