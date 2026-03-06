Il 6 ed il 13 marzo, su Canale 5, sono proposte le ultime due puntate di prima serata di Io Sono Farah. In particolare, la soap opera è proposta, in entrambe le giornate, dalle ore 21:45 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Io Sono Farah ultime due puntate, regista e dove è girata

Ambientata in vari quartieri della capitale turca Istanbul, il titolo è oramai agli sgoccioli. Mancano appena due puntate ed il pubblico italiano, che da mesi segue le loro vicende, scoprirà come finirà la storia con protagonisti Farah e Tahir, interpretati da Demet Ozdemir ed Engin Akyurek.

Scritta da Toprak Karaoglu e Seda Calisir Karaouglu, la soap, diretta da Adem Demir, ha rappresentato, soprattutto nelle ultime settimane, un’opzione di palinsesto spesso utilizzata da Canale 5. Ad esempio, nella settimana dominata dal Festival di Sanremo il titolo è andato in onda per ben tre volte in prime time, la domenica, il martedì ed il venerdì.

Io Sono Farah ultime due puntate, la trama del 6 marzo

Nella penultima puntata di Io Sono Farah, in onda venerdì 6 marzo, Mehmet appare fuori controllo. È convinto, mentre si trova in centrale, che tutti siano contro di lui e, di conseguenza, non si fida più di nessuno.

Gonul, nel frattempo, è terrorizzata dopo il ritrovamento del cadavere di Ali Galip e cerca confronto in Bade. La protagonista Farah, invece, affronta un colloquio di lavoro che si rivela essere una farsa: Orhan si presenta senza preavviso e la costringe a salvare un uomo a cui ha appena sparato per carpirgli delle informazioni. Ben presto, riesce a costringere il personaggio principale a lavorare come medico per la sua organizzazione, utilizzando come copertura l’ospedale.

Come finisce la soap opera il 13 marzo

Il 13 marzo, in occasione dell’ultima puntata di Io Sono Farah, il cerchio si stringe intorno ad Orhan ed al suo misterioso capo. Tahir, infatti, informa Salim che il mandante dev’essere uno fra gli ex sottoposti di Orhan, tutti legati ad Iskender. Infine, Farah si incontra con Gonul e Bade per distruggere il filmato dell’omicidio di Ali Galip. La protagonista, tuttavia, scopre che Tahir ha registrato una confessione in cui si assume la responsabilità dell’omicidio per proteggerla.

Io Sono Farah ultime due puntate, il cast

Questo è il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Io Sono Farah.